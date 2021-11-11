İsnad ne demek, ne anlama gelir? İsnad kelimesinin TDK sözlük anlamı...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Arkadaşının paylaşımı yürekleri dağladıArkadaşının paylaşımı yürekleri dağladı#Başak Cengiz
Ali Koç açıkladı Pereira, Mesut, istifa ve G.Saray iddiasıAli Koç açıkladı! Pereira, Mesut, istifa ve 'G.Saray' iddiası#Fenerbahçe
Alec Baldwin davasında flaş gelişme... Ve savcı açıkladı: BuldukAlec Baldwin davasında flaş gelişme... Ve savcı açıkladı: Bulduk!#Alec Baldwin
Macaristan ile kritik imzalar atıldı... Erdoğandan önemli mesajlarMacaristan ile kritik imzalar atıldı... Erdoğan'dan önemli mesajlar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Şehit yakınına küfretmişti Türkkan için fezleke hazırlandıŞehit yakınına küfretmişti! Türkkan için fezleke hazırlandı#Lütfü Türkkan
Borsa İstanbul vites yükseltti Rekorlara doymuyor...Borsa İstanbul vites yükseltti! Rekorlara doymuyor...#Borsa İstanbul
Meteoroloji İstanbul için duyurdu Normale dönecekMeteoroloji İstanbul için duyurdu! Normale dönecek#İstanbul
Pandemi öncesine dönüldü... Doğrudan yatırım girişlerinde dev rakamPandemi öncesine dönüldü... Doğrudan yatırım girişlerinde dev rakam#Merkez Bankası
Türkiye bu vahşeti konuşuyor Başak’a en acı vedaTürkiye bu vahşeti konuşuyor! Başak’a en acı veda#Başak Cengiz
Bolu Belediye Başkanı Özcandan çok tartışılacak nikah tarifesiBolu Belediye Başkanı Özcan'dan çok tartışılacak 'nikah tarifesi'#Tanju Özcan
Rakamları revize etti Avrupa Birliğinden flaş Türkiye tahminiRakamları revize etti! Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye tahmini#Türkiye
Acı gerçeği bakan açıkladı... Kışı atlatamayızAcı gerçeği bakan açıkladı... "Kışı atlatamayız!"#Koronavirüs
Ünlü modacı hayatını kaybettiÜnlü modacı hayatını kaybetti#Bahar Korçan
Eski çalışanı itiraf etti, Meghan özür diledi: El altından bilgi sızdırmışEski çalışanı itiraf etti, Meghan özür diledi: El altından bilgi sızdırmış#Meghan Markle
Tepkiler çığ gibi Verdikleri söze rağmen bayılana kadar kırbaçladılar...Tepkiler çığ gibi! Verdikleri söze rağmen bayılana kadar kırbaçladılar...#Endonezya
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

İsnad ne demek, ne anlama gelir? İsnad kelimesinin TDK sözlük anlamı...

#TDK#İsnad#Nedir
İsnad ne demek, ne anlama gelir İsnad kelimesinin TDK sözlük anlamı...

Dilimize Arapçadan geçmiş olan isnad kelimesi, send fiilinden türetilmiştir. Send, bir yana dayanmak ya da birini desteklemek anlamına gelirken, isnad kelimesi öne sürülen bir fikri temellendirmek demektir. ''Suç isnat etmek'' ise birine iftira atmak ve kara çalmak manasına gelir. Bu kelime hadis ilminde terim anlamında kullanılır. İsnad ne demek, ne anlama gelir? Örnek kelimeler ve cümleler ile birlikte detaylı bir şekilde derledik.

Haberin Devamı

İsnad kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Yakıştırma

2- Dayanak

3- Temel

4- İftira

5- Bühtan etmek

6- Yafta

 İsnad Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Deneme, makale ve fıkra gibi düşünce yazılarında sıklıkla kullanılan isnad kelimesi, bir fikri başka görüş ve düşüncelerle temellendirmek demektir. Yaşanan bir olayı başka bir olaya bağlamak da isnat olarak nitelendirilir. İsnat kelimesi iftira anlamında da kullanılır.

 Bu kelimenin isim hali ''mesnet'' şeklinde yazılır. Mesnet kelimesi dayanak anlamına gelir.

 İsnad Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

 Türk Dil Kurumuna göre isnat kelimesi kullanıldığı yere göre üç farklı anlama gelir.

 İlk Anlamı: Bir nedene bağlama, temellendirme

 İkinci Anlamı: Asılsız iddialarla birini suçlama

 İsnad Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

Haberin Devamı

 1- Bana isnad ettiğiniz suçları tamamen asılsız olduğu için hepsini reddediyorum.

 (İftira anlamında kullanılmış)

 2- Fikirlerinizi isnat ettiğiniz düşünürlerin isimlerini bizimle paylaşır mısınız?

 (Temellendirmek anlamında kullanılmış)

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#TDK#İsnad#Nedir

BAKMADAN GEÇME!

Bilim insanlarından ezber bozan koronavirüs iddiası... İlk sonuçlar yayınlandı

Bilim insanlarından ezber bozan koronavirüs iddiası... İlk sonuçlar yayınlandı!

#Koronavirüs
Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy aşk sarhoşu

Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy aşk sarhoşu

#Gökçe Bahadır
Seçenekler netleşiyor ETYde Finlandiya modeli

Seçenekler netleşiyor! ETY'de Finlandiya modeli

#EYT