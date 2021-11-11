İsnad ne demek, ne anlama gelir? İsnad kelimesinin TDK sözlük anlamı...

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İsnad kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Yakıştırma

2- Dayanak

3- Temel

4- İftira

5- Bühtan etmek

6- Yafta

İsnad Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Deneme, makale ve fıkra gibi düşünce yazılarında sıklıkla kullanılan isnad kelimesi, bir fikri başka görüş ve düşüncelerle temellendirmek demektir. Yaşanan bir olayı başka bir olaya bağlamak da isnat olarak nitelendirilir. İsnat kelimesi iftira anlamında da kullanılır.

Bu kelimenin isim hali ''mesnet'' şeklinde yazılır. Mesnet kelimesi dayanak anlamına gelir.

İsnad Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumuna göre isnat kelimesi kullanıldığı yere göre üç farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Bir nedene bağlama, temellendirme

İkinci Anlamı: Asılsız iddialarla birini suçlama

İsnad Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

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1- Bana isnad ettiğiniz suçları tamamen asılsız olduğu için hepsini reddediyorum.

(İftira anlamında kullanılmış)

2- Fikirlerinizi isnat ettiğiniz düşünürlerin isimlerini bizimle paylaşır mısınız?

(Temellendirmek anlamında kullanılmış)