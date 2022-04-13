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İsmet sıfatı nedir ve ne anlama gelir? İsmet sıfatının anlamı

#İsmet Sıfatı Nedir#Ne Anlama Gelir#Peygamberler
İsmet sıfatı nedir ve ne anlama gelir İsmet sıfatının anlamı

İsmet sıfatı, günahsız, tüm günahlardan arınmış demektir. Açılımı, Allah’ın Peygamberleri günah işleme eyleminden korumasıdır. Allah ve kulları arasında elçilik görevi bulunan Peygamberler, tebliğ etmekle görevlendirilmişlerdir. Halk arasında peygamberlerin açık- gizli günah işlemediklerine dair inanç bulunmaktadır. İsmet sıfatı nedir ve ne anlama gelir tüm detayları ile derledik.

 

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İsmet, Peygamberlere özel bir sıfat olarak bilinmektedir. Peygamberlere günah işlememe ve açık ve gizli günahtan korunma sıfatı verilmiştir. Bu sıfata ise İsmet denmektedir. Şii mezhebinde, İsmet günahı bulunmayan, günahsız Ali tanımı; Muhammed sonrası ilk İslamiyet’i kabul eden kişi kabul edilmiştir. Başka guruplar ve Hariciler, İsmet öğretisini kabul etmeyerek, Fetih suresinin ikinci ayetini işaret ettiler. Kur’an’ı Kerim' de İsmet sıfatının tam on üç kez bulunduğunu ancak hiç birinde günahtan korunma görülmediğine işaret etmektedir. Böylece bu öğretinin Kur'an temeline dayanmadığını işaret etmektedir.

İsmet Sıfatı Nedir ve Ne Anlama Gelir?

İsmet sıfatı, günahtan korunan, arınmışlık ayrıcalığı verilen demektir. Peygamberlere özel olarak verilen bir sıfat olan İsmet, Allah ile kul arasında elçilik görevini üstlenen demektir. Bu bakımdan İsmet sıfatını Allah peygamberlere vererek açık ve gizli günah işlemekten de kendilerini korumuştur. İsmet sıfatı mezhepler arasında farklı şekilde kabul edilmektedir. Peygamberlere özel İsmet sıfatı, günahlardan, kötülük etmekten korunmak gibi bir İlahi güç vermiştir. İsmet sıfatını hak eden Muhammed'den sonra ilk erkek Ali olmuştur. Bu konuda ahlaki ve insani olarak İsmet sıfatını hak ettiği kabul edilmiştir.

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İsmet Sıfatının Anlamı

Peygamberlere verilen bir özelliktir, İsmet sıfatıyla peygamberler bütün günahlardan korunmuşlardır. Bu İlahi korunma sayesinde peygamberler korunmuş, günah işlememe ayrıcalığıyla ödüllendirilmişlerdir. Tebliğ etmekle görevlendirilen peygamberler, Allah ile kulları arasında elçilik etmişlerdir. Muhammed ve bütün peygamberlere verilen İsmet sıfatı, günahtan korunmuş anlamı taşımaktadır.

 

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