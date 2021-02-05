Islık dili üniversitede ders oluyor

Giresun Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Musa Genç, ıslık dilinin yörede yüz yıllardır haberleşmede kullanıldığını belirtti.

Genç, Aralık 2017'de UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınan bu kültürel değerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla üniversite senatosu tarafından 2019'da 'Türkçe ıslık dili' dersinin okutulması kararı alındığını hatırlattı.

Bu kararı YÖK'ün de uygun gördüğünü söyleyen Genç, konuşmasına şöyle devam etti:

"Dersin rekreasyon bölümü müfredatında yer alıyor. Eğitim altyapısının oluşturulması için çalışmalar devam ediyor. 2021-2022 akademik yılı güz döneminde 'Türkçe ıslık dili' dersinin okulumuzda verilmeye başlanmasını hedefliyoruz. Yetişmiş akademik personel olmadığı için köyde sınavla belirlenecek kişilerden dersler için destek alacağız. Üniversitemizin Karadeniz Turizm Uygulama ve Araştırma Merkez ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerimiz iş birliğinde 'Islık Dili Usta Kullanıcı' sınavları düzenleyeceğiz. Belge alanların en iyilerinden fakültemizdeki derslerimizde istifade etmeyi planlıyoruz. Bir akademisyen arkadaşımız teorik kısmını anlatacak, pratik kısmında ise bu sertifikayı alan kişilerden istifade edeceğiz.

DERS EN AZ 10 ÖĞRENCİYLE BAŞLAYACAK

Islık dili dersinde kullanılabilecek bir kitap hazırlıyoruz. Altyapı hazırlıklarımız devam ediyor. Belli bir yere kadar da geldik. Başta kullanılacak kitap olmak üzere ders programı çalışmalarımızı en kısa zamanda da tamamlayacağız. Rekreasyon bölümüne gelecek akademik yılda 30 öğrenci almayı planlıyoruz, bunlardan en az 10'unun 'Türkçe ıslık dili' dersini seçmesini bekliyoruz.

ARAMA KURTARMADA DA KULLANILACAK

Islık dilinin arama kurtarma çalışmalarında kullanımı açısından büyük potansiyelinin buluyor. Giresun'da bu alanda faaliyet gösteren kurumların yetkilileriyle görüşmeler yapıyoruz. Arama kurtarmalarda haberleşmelerde kullanılacak ıslık dili kelimelerinden oluşan bir sözlük hazırlıyoruz.''

Islık dili, Kültür Bakanlığı tarafından hazırlanan bir tanıtım videosunun da konusu olmuştu. Videoda ıslık dilinin bölge kültüründeki önemi anlatılıyordu.