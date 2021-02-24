İşleyen Demir Işıldar / Pas Tutmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Çalışmak bütün toplumlarda önemli görüldüğü gibi bizim toplumumuz için de önemli bir unsur olmaktadır. Atalarımız çalışmanın önemini ise "işleyen demir ışıldar/ pas tutmaz" atasözü ile bizlere bildirmişlerdir.

İşleyen Demir Işıldar/ Pas Tutmaz Atasözünün Anlamı Nedir?

Bu atasözünde atalarımızın bize anlatmak istediği; hiçbir şey yapmadan yerinde sayan insanların iş yapma yeteneklerini yitirebilecekleri olmaktadır. Tembel kimselerin hantallaşacağı ve hareket kabiliyetlerini gün geçtikçe kayıp edeceklerini bildiren atasözlerimizden birisi olmaktadır.

Her daim hareket içerisinde olan kişilerin ise hareket kabiliyetleri gün geçtikçe artmaktadır. Dolayısı ile daha sağlıklı olmaktadırlar.

İşleyen Demir Işıldar/ Pas Tutmaz Atasözünün Cümle İçerisindeki Örnek Kullanımı

Her sabah daha güneş doğmadan kalkıp antrenmanına başlayan olimpik sporcu kendisine işleyen demir ışıldar7 pas tutmaz atasözünü ilke edinmiştir.