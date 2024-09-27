İşletme masterında dünyanın en iyileri

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QS, işletme alanında finans, pazarlama, iş analitiği ve yönetim yüksek lisans programlarında dünyanın en iyilerini belirlediği ‘İşletme Yüksek Lisans Programlarında En İyi Üniversiteler 2025’ sıralamasını açıkladı. Tedarik zinciri yönetimi yüksek lisansı alanında ise geçtiğimiz yıl olduğu gibi Türkiye’den hiçbir üniversite temsil edilmedi.

FİNANSTA 3 ÜNİVERSİTE

Geçtiğimiz yıl sadece Sabancı Üniversitesinin 131-140 bandında temsil edildiği finans yüksek lisans programları listesinde Koç 101-110 bandında yer buldu. Sabancı ise gerileyerek 141’nci sırada yer aldı. Özyeğin Üniversitesi 151-160 bandında ile temsil edildi.

TÜRKİYE’DEN ÜNİVERSİTELERE İKİ YENİ ALAN

Diğer yandan Koç Üniversitesi, geçtiğimiz yıl Türkiye’den hiçbir üniversitenin yer almadığı yönetim yüksek lisansı listesinde de 121-130 bandında yer aldı. Yine Türkiye’den hiçbir üniversitenin olmadığı Pazarlama yüksek lisansı listesinde ise Sabancı Üniversitesi kendine 91-100 bandında yer buldu. Ayrıca işletme analitiği yüksek lisans programları listesinde de geçen seneki yerini bozmayarak 101-110 bandında temsil edildi.

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EN İYİ İŞLETME YÜKSEK LİSANSLARI

Yönetim yüksek lisansı

1. HEC Paris, Fransa

2. Stanford İşletme Yüksek Lisans Okulu, ABD

3. ESSEC İşletme Okulu, Fransa

Finans yüksek lisansı

1. Oxford (Said), İngiltere

2. HEC Paris, Fransa

3. MIT (Sloan), ABD

İşletme analitiği yüksek lisansı

1. MIT (Sloan), ABD

2. UCLA (Anderson), ABD

=3. Ecole Polytechnique/HEC Paris, Fransa

=3. ESSEC/CentraleSupélec, Fransa

Pazarlama yüksek lisansı

1. HEC Paris, Fransa

2. ESSEC İşletme Okulu, Fransa

3. IE İşletme Okulu, İspanya

Tedarik zinciri yönetimi yüksek lisansı

1. Michigan (Ross), ABD

2. WU (Viyana Ekonomi ve İşletme Üniversitesi), Avusturya

3. Erasmus (RSM), Hollanda