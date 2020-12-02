İşletme Yönetimi Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

İşletme yönetimi bölümü, kamu ve özel sektör kuruluşlarının hizmet ve üretim faaliyetlerini verimli bir şekilde yürütecek ara elemanlar yetiştirmeyi hedefler.

İşletme Yönetimi Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

İşletme Yönetimi Bölümü, kamu ve özel kuruluşların en verimli şekilde yönetilmesini amaçlayan bir önlisans bölümüdür. Bu bölümden mezun olan kişiler hem kamu hem de özel sektörde pek çok alanda çalışma fırsatı bulur.

İşletme Yönetimi Bölümü Nedir?

İşletme Yönetimi Bölümü, eğitim süresi 2 yıl olan bir önlisans bölümüdür. Bu bölümden mezun olan kişiler pek çok alanda çalışma imkanı bulabilirler. Bu bölümden mezun olan kişiler eğitim süresi boyunca farklı dersler görerek pek çok konuda donanım kazanıyor.

İşletme Yönetimi Bölümünün Amacı Nedir?

İşletme Yönetimi Bölümünün amacı, büyük ve küçük işletmeler için firma verimliliğini arttırmak için çalışmalar yapacak ara eleman yetiştirmeyi amaçlar. 2 yıllık işletme yönetimi bölümünü bitiren kişiler isterlerse Dikey Geçiş Sınavı’na girerek 4 yıllık lisans bölümlerine geçiş yapma imkanı bulabilir.

İşletme Yönetimi Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

İşletme Yönetimi Bölümü mezunları, kamuda ve özel sektörde pek çok farklı pozisyonda görev alabilir. Bu kişiler finans ve ekonomi ile ilgilenen kurumlardan, kurum yöneticiliğine kadar pek çok alana ve farklı pozisyonlarda çalışma imkanı bulabilir.

İşletme Yönetimi Bölümü Kaç Yıllıktır?

İşletme Yönetimi Bölümü, 2 yıllık bir önlisans bölümüdür. Bu bölüme girmek isteyen öğrencilerin ekonomi, iktisat, finans ve muhasebe gibi konulara ilgisi olması gerekiyor.

İşletme Yönetimi Bölümü Okumak için Ne Gereklidir?

İşletme Yönetimi Bölümü okumak isteyen kişilerin TYT sınavına girerek öncelikle baraj puanı olan 150 puan ve üzeri almanız ve sınırlı sayıda kontenjana girecek kadar yeterli bir puan almanız gerekiyor.

İşletme Yönetimi Bölümü Öğretimi İngilizce midir?

İşletme Yönetimi Bölümü Türkçe verilen bir eğitimdir. Bu bölümde okuyacak kişilerin Türkçeye hakim olması ve dili etkili bir şekilde kullanabilmesi gerekir.

İşletme Yönetimi Bölümü Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

İşletme Yönetimi Bölümü, TYT puan türüne göre öğrenci alıyor. Bu bölüme yerleşmek isteyen kişilerin, eşit ağırlık puan türünden yeterli puan alması gerekiyor.

İşletme Yönetimi Bölümü Dersleri Nelerdir?

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik

Uluslararası Ticaret

Sigortacılık ve Risk Yönetimi

Sermaye Piyasası

Uluslararası Ticaret ve Finans

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Muhasebe ve Denetim

İşletme Enformatiği

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

Sağlık Yönetimi

Ekonomi ve Finans

Bankacılık

İşletme

Lojistik

Bankacılık ve Finans

Bankacılık

Yönetim Bilişim Sistemleri

İşletme Yönetimi Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

İşletme Yönetimi Bölümü mezunları, kamu be özel sektörde kendilerini yetiştirdikleri pek çok alanda çalışma fırsatı bulabilir. İşletme Yönetimi Bölümü mezunları, pek çok kurum içinde pazarlama, finans, alım-satım, insan kaynakları gibi pek çok alanda çalışma imkanı bulabilirler. Bu bölümden mezun olan kişiler üniversitede kalarak akademik kariyer yapmaya devam ettiği takdirde bu kişiler, akademisyen olarak görev yapar.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Yatırım ve Finans Kurumları

Danışmanlık Şirketleri

Denetim Şirketleri

Bankalar

Özel Şirketler

Üniversiteler

İşletme Yönetimi Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

İSTANBUL AYDIN ÜNİ.

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ.

İSTANBUL OKAN ÜNİ.

BEYKENT ÜNİ. (İSTANBUL)

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ.

UFUK ÜNİ. (ANKARA)İşletme

ATAŞEHİR ADIGÜZEL MYÖ (İSTANBUL)

EGE ÜNİ. (İZMİR)

NİŞANTAŞI ÜNİ. (İSTANBUL)

ATAŞEHİR ADIGÜZEL MYÖ (İSTANBUL)

İSTANBUL ÜNİ.-CERRAHPAŞA

İSTANBUL ESENYURT ÜNİ.

AKDENİZ ÜNİ. (ANTALYA)

KAYSERİ ÜNİ.

KOCAELİ ÜNİ.

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ

GAZİANTEP ÜNİ.

BURSA ULUDAĞ ÜNİ.

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİ.

AFYON KOCATEPE ÜNİ.

İNÖNÜ ÜNİ. (MALATYA)

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİ.

ANADOLU ÜNİ. (ESKİŞEHİR)

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİ.

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİ.

SELÇUK ÜNİ. (KONYA)

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİ. (BALIKESİR)

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ.

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ.

HARRAN ÜNİ. (ŞANLIURFA)

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ.