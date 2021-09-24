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İşletme Türleri Ve Özellikleri Nelerdir? Kaç Çeşit İşletme Sınıfı Vardır?

İşletme Türleri Ve Özellikleri Nelerdir Kaç Çeşit İşletme Sınıfı Vardır

İnsan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mal ve hizmet üreterek kar elde etmek amacıyla işleyişini sürdürmeyi planlayan ekonomik birimlere işletme denilmektedir. İşletmeler ürettikleri mal ve hizmete göre değişik özellikler barındırmaktadır. İşletmelerin türleri ve özellikleri nelerdir? İşletmelerin kaç çeşit sınıfı vardır hakkındaki tüm bilgileri sizler için derledik.

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İşletmeler hukuki yapılarına göre ve oluşum şekillerinde göre gruplandırılmaktadır. 

 İşletme Türleri Ve Özellikleri Nelerdir? 

 İşletmelerin kanuna uygun olmalarını düzenleyen birçok yasa ve hukuki özellik bulunmaktadır. Bir işletme hangi alanda faaliyet gösteriyor ise bulunduğu alanı düzenleyen hukuki kurallar ve kanunlar bulunmaktadır. Bu özellikleri barındırmak için işletmeleri üç tane yapıya ayırmak gerekmektedir. Bunlar özel işletmeler, kamu işletmeleri ve yabancı sermayeli işletmeler olmaktadır. Özel işletmeler daha çok bir veya birden fazla kişinin yahut tüzel kişinin bir araya gelerek oluşturduğu kurulması belirli şartlara göre Türk Ticaret kanununda belirtilen şekilde tacir ve ticarethane özelliğini barındırmaktadırlar. 

 Kamu işletmeleri ise tamamen veya yarısı devlete ait olan işletmelerdir. Tüzel kişiliği bulunmaya işletmeler de bu kapsamda yer almaktadır. Yabancı sermayeli işletmeler ise bazı kanunların getirdiği kurallara uyarak gelir elde etmeyi sağlarken devletin ve milletin çıkarları ile ters düşmeyen işletmelerdir. 

 İşletme türleri sınıflandırılması işletmelerin genel olarak belirlenmesi ve hangi kurallar çerçevesinde varlıklarını sürdürmeleri gerektiğini ve tabi oldukları yasaları düzenlemek için gerekli olmaktadır. Her işletme ekonomik bir varlık olduğu için ekonominin kontrolü için sınıflandırılması gerekmektedir. 

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 Kaç Çeşit İşletme Sınıfı Vardır? 

 İşletmeler türlerine göre sınıflandırılmalarının yanında kendi alt türleri de bulunmaktadır. Özel işletmeler, kamu işletmeleri ve yabancı sermayeli işletmeler üç tür halinde bulunur ve üç farklı hukuka ve kanuna uygunluk ile oluşturularak denetlenmektedirler. 

 Özel işletmeler ve sınıflandırılmaları şöyledir;

 Tek kişi işletmeleri, şirketler, kooperatifler, dernekler,

 Kamu işletmeleri ve sınıflandırılmaları ise şöyledir;

 Kamu iktisadi teşebbüsleri, yerel yönetim işletmeleri, katma bütçeli işletmeler ve döner sermayeli işletmelerdir.

 Yabancı sermayeli işletmeler ise kurumaları kanun ile belirlenen işletmelerdir.

 İşletmelerin diğer bir sınıflandırılma şekli ise büyüklüklerine göre sınıflandırılan işletmelerdir. Bunlar küçük ölçekli işletmeler, orta ölçekli işletmeler ve büyük ölçekli işletmelerdir.

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