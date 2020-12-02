İşletme Enformatiği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Günümüzde internet çağında bulunduğumuz pek çok faaliyetlerin genel olarak online veri tabanı üzerinden yürütülmesi ile işletme enformatiği bölümü gereksinimi daha çok hissedilmektedir.

İşletme Enformatiği Bölümü Nedir?

İşletme enformatiği bölümü öğrencilerine hem bilgisayarlı sistem bilimleri hem de işletme konusu üzerine eğitimler sunmakta olan bir bölümdür. Günümüzde bu bölümün yaygınlaşması ile birlikte veri ihlallerinin çoğalması bölümün en önemli parçasını meydana getirmektedir.

İşletme Enformatiği Bölümünün Amacı Nedir?

İşletme Enformatiği bölümünün temel amacı, öğrencilerin çalışacakları olan kurumların enformatik çarelerini tam yerine getirebilecek ve yer aldığı sektör içinde fark yaratabilecek kişiler geliştirerek sektöre kazandırmaktır.

İşletme Enformatiği Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

İşletme Enformatiği Bölümü mezunu olan kişiler bulundukları işletme içinde kendilerinden istenilen her türlü işi bilişim ve de iletişim teknolojilerini etkin olacak bir şekilde kullanarak gerçekleştirmeleri de istenmektedir. Ayrıca bu bölümde işletmelere teknik ve ya güvenlik kontrolü hizmetleri gibi çeşitli hizmetler de sunmaktadır. Bu nedenlerden dolayı günümüzde işletme enformatiği bölümünü okuyarak bu bölümden mezun olan kişilerin çalıştığı alanlar zevkli alanlar olmaktadır.

İşletme Enformatiği Bölümü Kaç Yıllıktır?

İşletme Enformatiği Bölümü toplamda 4 senelik bir lisans bölümü olmakta ve adaylarına pek çok çeşitli imkânlar sağlayabilen kapsamlı bir eğitim olmaktadır.

İşletme Enformatiği Bölümünü Okumak İçin Ne Gereklidir?

İşletme enformatiği bölümünü okumak için öncelikle bu bölüme öğrencilerin ilgisi olmalıdır. Ayrıca öğrenciler disiplinli, sabırlı ve işletme derslerinde başarılı olmalıdır.

İşletme Enformatiği Bölümünü İngilizce midir?

İşletme enformatiği bölümü bazı üniversitelerde Türkçe bazı üniversitelerde ise İngilizce eğitim görülen bir bölümdür.

İşletme Enformatiği Bölümü Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Bu bölümü isteyen öğrenciler eşit ağırlık puan türünden tercih yapmalıdır. İşletme Enformatiği bölümünde okuyup eğitim görmek isteyen kişilerin almaları gereken puanlar üniversitelerin başarı sıralamasına göre farklılık göstermektedir.

İşletme Enformatiği Bölümü Dersleri Nelerdir?

İşletme enformatiği bölümü ülkemizde öğrencileri toplamda 8 dönemlik eğitim hayatları boyunca pek çok ekonomik ve işletme üzerine çok ayrıntılı dersler almaktadırlar. Bu kişiler uygulamalı ders ile aldıkları eğitimleri güçlendirmektedir. Ayrıca işletme enformatiği bölümünde okuyan öğrenciler erasmus avantajlarından faydalanabilmektedir. Bu da öğrenciler için her zaman bir avantaj olmaktadır. İşletme Enformatiği bölümünde eğitim almayı tercih etmek isteyen öğrenciler aşağıdaki dersleri görmektedir. Bu dersler;

Algoritmalar ve Programlama,

Yönetim Bilimi,

Ekonomiye Giriş

İşletme ve ya Ekonomi için Office Uygulamaları,

İşletme için ileri istatistik,

Ekonomi ve İşletme için Analiz,

İşletmeler için Veri İletişimi,

Sistem Analizi ve Tasarımı,

Finansal Raporlama ve Maliyet Analizi,

Kullanıcı Arayüzü Tasarımı gibi bölümler başta olacak şekilde, pek çok dersten toplam 4 yıl boyunca sorumlu olacaklardır. Bu yukarıdaki dersleri başarılı bir şekilde öğrencilerin tamamlamaları durumunda İşletme Enformatiği Bölümü Lisans Diplomasını alabilme hakkını elde etmiş olurlar. İşletme Enformatiği bölümünden mezuniyetini almış olan bireylere de İşletme Enformatiği Uzmanı denilmektedir.

İşletme Enformatiği Bölümü Mezunları İş Olanakları Nelerdir?

İşletme Enformatiği bölümünün mezunları pek çok sektörde yer almakta olup kamu ya da özel sektör dahilinde kendilerine iyi bir yer bulabilmektedirler. İşletme enformatiği bölümünün mezunları için genel sektör ve ya kişilerin çalışacakları alanların sınırlaması olmaması aslında mezunlar için birden çok iş imkanı olduğunu meydana getirmektedir.

İşletme Enformatiği Bölümü Çalışma Alanları Nelerdir?

Söz konusu olan çeşitli iş imkanları arasından devlet kamu ve devlet kurumlarında yer almakta olan fırsatlardan yararlanabilmek amacı ile Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS’ den elde edilecek olan puan belirleyici olacaktır. Bu alınan puana göre kişiler ilgili bölüm ile çeşitli illerde pek çok tercih imkanı sağlar. Ardından tercih edilen illere göre de iş imkanları ortaya çıkar.

İşletme Enformatiği Bölümünün Bulunduğu Üniversiteler Nelerdir?

Ülkemizde pek çok sayıda üniversitede işletme enformatiği bölümü yaygın olarak tercih edilmektedir. Bu üniversiteler arasında;

İstanbul Bilgi Üniversitesi,

Akdeniz Üniversitesi,

Haliç Üniversitesi,

Marmara Üniversitesi ve de

Haliç Üniversitesi gibi çeşitli üniversiteler yer almaktadır. Bu üniversitelerden bazıları özel üniversite iken bazıları ise devlet üniversitesi olmaktadır. Özel üniversitelerde ise bu bölüm kişilerin puanına göre değişmek ile birlikte çeşitli burs seçeneklerine de sahip olmaktadır.