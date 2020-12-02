İşletme Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

İşletme bölümü ülkemizde en yaygın olarak bulunan bölümler arasında yer almaktadır. İş olanaklarının geniş olması bu bölümü ayrıca tercih nedeni yapmaktadır. Özellikle iyi üniversitelerde işletme bölümü okumak isteyen kişiler bu bölüm ilgili detayları merak etmektedir. İşletme bölümü ile ilgili detayları öğrenmek isteyen öğrenciler bölümün detaylarını öğrenmek için araştırmalarda bulunur.

İşletme Bölümü Nedir?

İşletme Bölümü iş dünyasında hizmet veren kurum ve kuruluşların muhasebe ve yönetim alanında, pazarlama, üretim gibi alanlarında söz sahibi olabilecek ve bu alanlarda yönetimleri ele alabilecek kişileri yetiştirmek amacıyla var olan bölümlerden bir tanesidir. Her sektörde işletmeci ihtiyacı bulunmaktadır. Bu sebeple işletme bölümü oldukça fazla okunan ve iş bulan bölümlerden bir tanesidir. İşletme Bölümü günümüz ticaret dünyasında çalıştığı kurumu, diğer kurumlara göre ön plana çıkaran kalifiye elemanları yetiştirmektir.

İşletme Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

İşletme bölümü ülkemizde 4 yıllık eğitim veren lisans bölümlerinden bir tanesidir. Üniversitelerin işletme ve iktisat fakülteleri bünyesinde 4 yıl eğitim alan işletme bölümü birçok üniversitede yer alan bir bölümdür. Ülkemizde de en çok tercih edilen bölümlerden bir tanesi olarak ekonomi alanında çalışabilecek işletme mezunları işletme lisans diploması ile bu bölümden mezun olur. Ülkemizde de oldukça fazla okunan bölümlerden biri olarak karşımıza çıkan işletme bölümü yönetim ve organizasyon alanında işe yarayacak dersleri içermektedir.

İşletme Bölümü Mezunlarının Alacağı Dersler Nelerdir?

İşletme bölümü okumak isteyen öğrencilerin almakla yükümlü olduğu dersler;

- Ekonomi

- İşletme ve ekonomi hesabı

- Muhasebe

- Pazarlama

- İnsan kaynakları

- Finans

- İstatistik

- Temel işletme

- Yönetim ve organizasyon gibi dersleri içinde bulunan dersler işletme bölümü mezunlarının almakla sorumlu olduğu derslerdir.

İşletme Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

İşletme bölümü; birçok kişi tarafından tercih edilen bir bölüm olduğu için oldukça fazla mezun sahiptir. Ancak iyi bir üniversiteden mezun olmak işletme bölümünde okuyan kişilerin iş imkanlarını da artırmaktadır. İşletme bölümünden mezun olan kişiler geniş bir çalışma alanında hizmet vermektedir. İşletme Bölümü mezunları;

- Özel kurumlarda

- Turizm ve Danışmanlık şirketlerinde

- Sigorta şirketlerinde

- Denetim şirketlerinde

- Dış Ticaret ve Ulaştırma şirketlerinde istihdam edilebilmektedir.

Aynı zamanda devlet kurumlarında da işletme bölümü mezunlarının iş bulması mümkündür. Merkez Bankası Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi Kamu Kurum ve kuruluşlarında da İşletme Bölümü mezunları çalışabilmektedir. İşletme Bölümü mezunları kamuda çalışmak istiyorsa KPSS'ye girerek yeterli puan almaları gerekmektedir.

İşletme Bölümü Mezunlarının En Çok İstihdam Edildiği Bölümler Nelerdir?

İşletme Bölümü mezunları;

- Mesleki ve bilimsel teknik faaliyetlerde

- Turizm ve konaklama alanında

- İnşaat alanında

- Bilgi ve iletişim alanında

- Kamuda tarım orman ve balıkçılık alanlarında

- Madencilik alanında

- Su temini alanlarını

- Gayrimenkul faaliyetlerinde

- Eğitim faaliyetlerinde

- Ulaştırma ve depolama alanlarında

- İnsan sağlığı ve sosyal hizmet alanlarında

- Sanat ve Spor organizasyonlarında çalışabilmektedir.

İşletme Bölümü Mezunlarının Ortalama Maaşları Ne Kadardır?

Mezun olan kişiler Ortalama olarak 2500 TL civarında kadar sağlarken bu bölümden mezun olan kişilerin çalıştıkları sektör, kaç yıllık çalışan oldukları, kendilerini geliştirmeleri gibi birçok durum da kişilerin gelir düzeyinde farklılıklar arz etmektedir.

İşletme Bölümü Bulunan Üniversiteler Nelerdir?

İşletme bölümü özellikle ülkemizde neredeyse tüm üniversitelerde bulunmaktadır. Ülkemizde bulunan işletme bölümleri için önemli olan nokta ise okudukları bölümün iyi bir üniversitede olmasıdır. İşletme Bölümü okumak isteyenlerin en çok tercih ettiği ve okumak istediği üniversiteler ise şunlardır;

- Koç Üniversitesi

- Boğaziçi Üniversitesi

- İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

- Galatasaray Üniversitesi

- Özyeğin Üniversitesi

- TOBB ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

- Orta Doğu Teknik Üniversitesi

- İstanbul Üniversitesi

- Bahçeşehir Üniversitesi

- Yeditepe Üniversitesi

- Kadir Has Üniversitesi

- Marmara Üniversitesi gibi üniversiteler genel olarak öğrencilerin işletme okumak istedikleri ve en çok tercih edilen üniversiteler arasında yer almaktadır.