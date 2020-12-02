İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

İşletme bilgi yönetimi firmaların ve şirketlerin hızlı ve doğru bilgi aktarmaları için çalıştıracakları personeli yetiştirir. Bu nedenle doğru ve hızlı bilgi akışının sağlanması için donanımlı ve nitelikli personele ihtiyaç duyulmaktadır.

İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Üniversitelerdeki işletme bilgi yönetimi şirketler ve firmalar için bilgi akışının doğru ve hızlı bir şekilde aktarılmasını sağlar. Bu nedenle doğru bilgi akışını sağlayacak olan bireylere ihtiyaç duyulur. Üniversitelerin işletme bilgi yönetimi bölümünde nitelikli elemanlar yetiştirilir.

İşletme Bilgi Yönetimi Nedir?

İşletme bilgi yönetimi bölümü, firmalar için hızlı bilgi akışının sağlanacağı sistemler oluşturur. Hızla gelişen teknoloji yardımı ile kurumlarının başarılarının sürdürülmesi için bilişim ve insanlar arasında doğru bilgi aktarımı sağlanmaktadır. Ayrıca sektöre katkı sağlamak için sektöre donanımlı kişiler yetiştirilir.

İşletme Bilgi Yönetimi Bölümünün Amacı Nedir?

Üniversitelerdeki işletme bilgi yönetimi bölümünün amacı sektöre bilgili ve donanımlı kişiler yetiştirmektir. Bu bölümde verilen teorik ve pratik eğitimler ile birlikte bilişim konusundan anlayan hızlı ve doğru bilgi aktaracak sistemler oluşturacak kişilerin yetiştirilmesi amaçlanır.

​​​​​​​İşletme Bilgi Yönetimi Mezunu Ne İş Yapar?

Üniversitelerdeki işletme bilgi yönetimi bölümünden mezun olan kişiler özel sektöre bağlı firmalarda ve şirketlerde çalışırlar. Bunun yanı sıra bu şirketlerde verimli ve doğru bilgi akışının sağlanması için belli başlı çalışmalarda bulunurlar.

​​​​​​​İşletme Bilgi Yönetimi Kaç Yıllıktır?

Üniversitelerdeki işletme bilgi yönetimi bölümü dört yıllık lisans eğitimi vermektedir. Dört yıl boyunca bu bölümde teorik ve pratik eğitim verilir. Dört yıllık eğitimi başarı ile tamamlayan kişiler "İşletme Bilgi Yönetimi Lisans Diploması" almaya hak kazanırlar. Bunun yanı sıra buradan mezun olan kişilere "İşletme Bilgi Yönetimi Uzmanı" unvanı verilir.

​​​​​​​İşletme Bilgi Yönetimi Okumak İçin Ne Gereklidir?

Üniversitelerde yer alan işletme bilgi yönetiminde okumak için Matematik ve Fizik konusunda bilgi sahibi olmak gerekir. Bunun yanı sıra disiplinli ve sorumluluk sahibi kişiler bu bölümde eğitim görebilirler. Araştırmayı seven ve teknolojik gelişmeleri güncel olarak takip eden kişiler bu bölümde rahat bir şekilde eğitim alabilirler.

​​​​​​​İşletme Bilgi Yönetimi Öğretimi İngilizce midir?

Türkiye genelinde işletme bilgi yönetimi bölümü hem özel üniversitelerde hem de devlet üniversitelerinde yer almaktadır. Bunun yan sıra bu bölümlerde öğretim dili Türkçe olarak belirlenmiştir. Ayrıca bu bölümlerde başlangıç düzeyinde İngilizce eğitim verilmektedir.

​​​​​​​İşletme Bilgi Yönetimi Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Üniversitelerde yer alan işletme bilgi yönetimi eşit ağırlık puan türü ile öğrenci almaktadır. Bu bölümde eğitim almak isteyen kişiler üniversite sınavında Matematik ve Türkçe sorularını cevaplamalılar. Bu sorular cevaplanarak elde edilen puan ile istenilen üniversiteye yerleşmek mümkün.

​​​​​​​İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Dersleri Nelerdir?

İşletme bilgi yönetimi bölümünde genel muhasebe, davranış bilimlerine giriş, bilgisayar beceri ve uygulamaları, işletme bilimine giriş, bilgisayar beceri ve uygulamaları, işletme bilimine giriş ve mikro ekonomi gibi dersler verilmektedir. Bu bölümde okuyan öğrenciler ise ticaret hukuku, finansal yönetim, yönetim ve organizasyon, insan kaynakları yönetimi ve örgütsel davranış gibi derslerden sorumlu tutulurlar.

​​​​​​​İşletme Bilgi Yönetimi Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

İşletme bilgi yönetiminden mezun olan kişiler için iş imkanları oldukça yüksektir. Bu bölümün mezunları şirketlerde ve firmalarda rahatlıkla iş bulabilirler.

​​​​​​​Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Bu bölümden mezun olan kişiler özel sektörde, devlet sektöründe çalışabilirler. Bunun yanı sıra akademik kariyer imkanlarından da yararlanabilirler. Devlet sektöründe çalışmak için Kamu Personeli Seçme Sınavına girerek iyi bir puan almak gerekir.

​​​​​​​İşletme Bilgi Yönetimi Çalışma Alanları Nelerdir?

İşletme bilgi yönetimi bölümünden mezun olan kişiler özel sektörde ve bazı firmalarda çalışabilirler. Bu şirketlerde yönetici ve genel yöneticilik alanlarında çalışabilirler.

​​​​​​​İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Türkiye genelinde İstanbul Gelişim Üniversitesi, Trakya Üniversitesi ve Mersin Üniversitesinde işletme bilgi yönetimi bölümü bulunmaktadır. Bu bölümde okumak isteyen öğrenciler üniversite sınavından yüksek puan alarak istedikleri üniversiteyi tercih edebilirler.