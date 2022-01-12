İslam'ın inanç esasları nelerdir ve temel özellikleri nedir?

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İslam'ın inanç ve iman esasları çoğu yerde imanın şartları olarak da geçmektedir. İslam'ın inanç esaslarının başında Allah'ın varlığına ve birliğine inanma vardır.

İslam'ın İnanç Esasları Nelerdir?

Her Müslüman kişinin bilmesi gereken İslam'ın inanç esasları bulunmaktadır. Müslüman kişiler İslam dininin inanç ve esaslarını da tam olarak bilmeliler. İslam dininin inanç esasları imanın şartları olarak da geçmektedir. İslam dininin temel inanç esasları Allah'ın varlığına ve birliğine inanmaktır. Ayrıca İslam'ın inanç esasları arasında Allah'ın kitaplarına inanma, Allah'ın peygamberlerine inanma, ahiret gününe inanma, kader ve kazaya inanma da bulunmaktadır. Her Müslüman'ın mutlaka İslam'ın inanç esaslarına uymaları gerekir. Bu esaslar ise mutlaka bilinmelidir.

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Allah'ın varlığına ve birliğine inanma: Müslümanlar mutlaka Allah'ın varlığına ve birliğine iman etmelilerdir. Allah'a iman İslam'ın inanç esasları arasında en önemlisi olarak bilinmektedir. Diğer tüm inanç esaslarına iman edilmeden önce Allah'ın varlığına ve birliğine inanmaları gerekmektedir.

Allah'ın meleklerine iman: Allah'ın emrine göre melekler nurdan yaratılmış varlıklardır. Bu varlıklar ise herhangi bir insanın gözü ile görülmezler. Buna rağmen mutlaka meleklere iman edilmesi gerekmektedir.

Allah'ın gönderdiği kitaplara iman: Tüm Müslümanların Allah'ın gönderdiği tüm kitaplara iman etmeleri gerekmektedir. Allah ise belli dönemlerde insanları doğru yola çekmeyi hedeflemiş ve bu yol ile kitap gönderilmiştir.

Peygamberlere iman: Tüm Müslümanlar tarafından Allah'ın gönderdiği tüm peygamberlere iman edilmesi gerekmektedir. Peygamberlerin mesajları da Müslümanlar için önemli bir yol gösterici olmuştur.

Ahirete iman: Ahiret genel olarak insanların ölümü ile başlamaktadır. Ahiret sonsuzlukla devam eder. Bu hayata inanmak ise İslam'ın inanç esasları yer almaktadır.

Kader ve kazaya iman: İslam'ın inanç esasları arasında kader ve kazaya iman etmek de bulunmaktadır. Buna göre Müslüman olan kişiler her şeyin Allah'tan dilemesi ile olacağını da bilirler.

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İslam'ın İnanç Esaslarının Temel Özellikleri Nedir?

İslam inanç esaslarının bazı temel özellikleri bulunmaktadır. İslam dininin inanç esasları genellikle herkesin anlayabileceği kadar sade ve yalın olmaktadır. İnanç esaslarına göre kul ile Allah arasına hiç kimse ya da hiçbir kurum giremez. Bunun yanı sıra İslam inanç esasları asla dogmatik değildir. İslam temel esasları kurumlar ya da insanların baskı ve ya zorlaması ile de kabul edilemez. Bu nedenle İslam'ın inanç esasları da kişinin tamamen hür iradesi ile kabul edilir.

İslam'ın inanç esasları temel olarak Müslümanlara korku ve ümit arasında yaşamasını öğütlemektedir. Bu durum ebedi kurtuluşun da yoludur. İslamiyet dini açıdan en mükemmel olanı temsil etmesi ile bilinir. İslam inanç esaslarının temeli çok önem taşımaktadır.

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İslam'ın İnanç Esasları İle İlgili Bilinmesi Gerekenler

İslam dininin bazı inanç esasları bulunmaktadır. İslam dininin inanç esaslarına her Müslüman kişinin mutlaka hiç şüphe etmeden inanması gerekmektedir. Herkes mutlaka İslam dininin inanç ve esaslarını bilmeli ayrıca buna göre yaşamalıdır. İslam dininin temel inanç esasları arasında yer alan ahiret gününe inanma, kader ve kazaya inanma ile Allah'ın varlığına ve birliğine inanma ilkeleri de mutlaka dikkate alınmalıdır. Bu temel ilkeler de bilinmelidir. İslam dininin temel inanç esasları bilinerek buna göre hareket edilmesi ve yaşam tarzı olarak benimsenmesi gerekmektedir. İslam'ın inanç esasları çoğu zaman imanın şartları olarak da bilinmektedir. İmanın şartlarının ise mutlaka tüm Müslümanlar tarafından bilinmesi gerekmektedir.