İslami İlimler Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları
Ülkemizde toplam 29 üniversitede İslami İlimler bölümü bulunmaktadır. Bu bölümü bazı özel üniversitelerde burslu ve 0 Arapça okumak da mümkün. İslami İlimler bölümünün eğitim programında hangi dersler var, bölümden mezun olanların iş imkanları neler? Sizin için detaylı bir şekilde derledik.
Bölümün dersleri arasında tefsir, fıkıh ve hadis gibi temel İslami ilimler bulunuyor. Arap Dili ve Edebiyatı bölümünde yer alan bazı dersler de bölümün eğitim programında yer almaktadır.
İslami İlimler Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi
İslami İlimler 4 yıllık bir lisans eğitimi programıdır. İlahiyat Fakültesi ile belli başlı benzerlikleri olsa da eğitim programları birbirinden farklıdır. İlahiyat Fakültesinde İslam ile birlikte Hristiyanlık ve Yahudilik gibi dinler de araştırılır. Bu bölümde ise İslam felsefesi, sosyolojisi ve kültürüne dair birçok ders bulunmaktadır.
İslami İlimler Nedir?
İslami ilimler birçok farklı uzmanlık alanını kapsar. Bölümden mezun olanlar fıkıh ya da kelam alanlarında uzmanlaşabilir. Tefsir, meal ve hadis de diğer uzmanlık alanları içerisinde yer almaktadır.
İslami İlimler Bölümünün Amacı Nedir?
İslami İlimler bölümünün amacı öğrencilere İslam dininin temel ilkelerini öğretmektir. Bölümde okuyan öğrencilere İslam hukuk kurallarını kapsayan fıkıh, kelam ve hadis gibi ilimler de öğretilir. Kuran meali ve tefsiri yapan kişi sayısını arttırmak da bölümün temel amaçları arasında yer alıyor.
İslami İlimler Mezunu Ne İş Yapar?
Bölümün mezunları ilköğretim ve lise düzeyindeki okullarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği yapabilir. Üniversitelerde de İslami İlimler öğretmeni olabilen mezunlar, akademik kurumlarda ve araştırma merkezlerinde de çalışabilir.
İslami İlimler Kaç Yıllıktır?
İslami İlimler 4 + 1 olmak üzere 5 yıllıktır. Hazırlık ve 4 yıllık lisans programından sonra İslami İlimler lisans diploması alınır.
İslami İlimler Okumak İçin Ne Gereklidir?
Bu bölümü okumak isteyen öğrenciler 2 sınava girmeli. Bu sınavlardan ilki TYT, ikincisi AYT sınavıdır. İki sınavda da barajı geçenler taban puanlarına ve başarı sıralamasına bakarak tercih yapabilir.
İslami İlimler Öğretimi İngilizce midir?
İslami İlimler öğretim dili Türkçedir. Bazı üniversitelerde ise eğitim Arapça yapılmaktadır. Arapça eğitimi veren üniversiteler şunlardır: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ve Yalova Üniversitesi
İslami İlimler Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?
İslami İlimler bölümü SÖZEL puan türü ile öğrenci almaktadır.
İslami İlimler Bölümü Dersleri Nelerdir?
- ve 2. Dönem Dersleri
Kuran İlimleri ve Tefsir Usulü
Arapça
İslam Sanatları Tarihi
Kuran Okuma ve Tecvid
Arap Dili ve Belağatı
3.ve 4. Dönem Dersleri
Hadiste Rical ve Metin Tenkidi
Din Psikolojisi
Mantık
İslam Mezhepleri Tarihi
Kelam
Fıkıh
Not: Bölümde okuyan 2. yıl formasyon eğitimi kapsamında Öğretim İlke ve Yöntemleri ile Eğitim Psikolojisi derslerinden sorumludur.
5.ve 6. Dönem Dersleri
İslami Türk Edebiyatı
Dini Musiki
İslam Felsefesi
Hitabet ve Mesleki Uygulama
Osmanlı Türkçesi
7.ve 8. Dönem Dersleri
Hadis İlimleri ve Usulü
Tasavvuf
İslam Sanatları Tarihi
İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi
Siyer
İslam İlimleri bölümünde yer alan seçmeli dersler ise şunlardır:
Farsça
Almanca
İleri İngilizce
Fıkıh Usulü Metinleri
Akham Hadisleri Tefsiri
Kelam Tarihi
Medya Arapçası
İslami İlimler Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?
İslami İlimler bölümünün iş imkanları oldukça geniştir. Ders içeriklerinde formasyon eğitimi de yer aldığı için İslami İlimler eğitmenliği yapabilirler. Bunun dışında çalışabilecekleri kurumlar ve yapabilecekleri işler şu şekilde sıralanabilir:
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği
Kuran kurslarında eğitmenlik
Camilerde müezzinlik
Diyanet İşleri Başkanlığında murakip ve memurluk
İslami İlimler Çalışma Alanları Nelerdir?
İslami İlimler lisans diploması bulunan herkes, İlahiyat Fakültesinden mezun olanların çalıştığı alanlarda meslek sahibi olabilir. Bu mesleklerin başında imamlık ve vaizlik geliyor. Bunun dışında çalışabilecekleri diğer alan devlet okulları ve Diyanet İşleri Başkanlığıdır.
İslami İlimler Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
Çankırı Karatekin Üniversitesi
Kayseri Üniversitesi
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Bitlis Eren Üniversitesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
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