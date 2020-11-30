Ara
EKSTRA
MENÜ
HaberlerEğitim Haberleri ÜNİVERSİTE Haberleri Üniversite Bölümleri Haberleri İslami İlimler Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları
GeriÜniversite Bölümleri İslami İlimler Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Üniversite Bölümleri
Haber Giriş: 30.11.2020 - 05:37 | Son Güncelleme:

İslami İlimler Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İslami İlimler Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları
Abone Olgoogle-news

Ülkemizde toplam 29 üniversitede İslami İlimler bölümü bulunmaktadır. Bu bölümü bazı özel üniversitelerde burslu ve 0 Arapça okumak da mümkün. İslami İlimler bölümünün eğitim programında hangi dersler var, bölümden mezun olanların iş imkanları neler? Sizin için detaylı bir şekilde derledik.

Bölümün dersleri arasında tefsir, fıkıh ve hadis gibi temel İslami ilimler bulunuyor. Arap Dili ve Edebiyatı bölümünde yer alan bazı dersler de bölümün eğitim programında yer almaktadır.

 İslami İlimler Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

 İslami İlimler 4 yıllık bir lisans eğitimi programıdır. İlahiyat Fakültesi ile belli başlı benzerlikleri olsa da eğitim programları birbirinden farklıdır. İlahiyat Fakültesinde İslam ile birlikte Hristiyanlık ve Yahudilik gibi dinler de araştırılır. Bu bölümde ise İslam felsefesi, sosyolojisi ve kültürüne dair birçok ders bulunmaktadır.

 İslami İlimler Nedir?

 İslami ilimler birçok farklı uzmanlık alanını kapsar. Bölümden mezun olanlar fıkıh ya da kelam alanlarında uzmanlaşabilir. Tefsir, meal ve hadis de diğer uzmanlık alanları içerisinde yer almaktadır.

 İslami İlimler Bölümünün Amacı Nedir?

 İslami İlimler bölümünün amacı öğrencilere İslam dininin temel ilkelerini öğretmektir. Bölümde okuyan öğrencilere İslam hukuk kurallarını kapsayan fıkıh, kelam ve hadis gibi ilimler de öğretilir. Kuran meali ve tefsiri yapan kişi sayısını arttırmak da bölümün temel amaçları arasında yer alıyor.

 İslami İlimler Mezunu Ne İş Yapar?

 Bölümün mezunları ilköğretim ve lise düzeyindeki okullarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği yapabilir. Üniversitelerde de İslami İlimler öğretmeni olabilen mezunlar, akademik kurumlarda ve araştırma merkezlerinde de çalışabilir.

 İslami İlimler Kaç Yıllıktır?

 İslami İlimler 4 + 1 olmak üzere 5 yıllıktır. Hazırlık ve 4 yıllık lisans programından sonra İslami İlimler lisans diploması alınır.

 İslami İlimler Okumak İçin Ne Gereklidir?

 Bu bölümü okumak isteyen öğrenciler 2 sınava girmeli. Bu sınavlardan ilki TYT, ikincisi AYT sınavıdır. İki sınavda da barajı geçenler taban puanlarına ve başarı sıralamasına bakarak tercih yapabilir.

 İslami İlimler Öğretimi İngilizce midir?

 İslami İlimler öğretim dili Türkçedir. Bazı üniversitelerde ise eğitim Arapça yapılmaktadır. Arapça eğitimi veren üniversiteler şunlardır: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ve Yalova Üniversitesi

 İslami İlimler Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

 İslami İlimler bölümü SÖZEL puan türü ile öğrenci almaktadır.

 İslami İlimler Bölümü Dersleri Nelerdir?

  1. ve 2. Dönem Dersleri

 Kuran İlimleri ve Tefsir Usulü

 Arapça

 İslam Sanatları Tarihi

 Kuran Okuma ve Tecvid

 Arap Dili ve Belağatı

3.ve 4. Dönem Dersleri

 Hadiste Rical ve Metin Tenkidi

 Din Psikolojisi

 Mantık

 İslam Mezhepleri Tarihi

 Kelam

 Fıkıh

 Not: Bölümde okuyan 2. yıl formasyon eğitimi kapsamında Öğretim İlke ve Yöntemleri ile Eğitim Psikolojisi derslerinden sorumludur.

5.ve 6. Dönem Dersleri

 İslami Türk Edebiyatı

 Dini Musiki

 İslam Felsefesi

 Hitabet ve Mesleki Uygulama

 Osmanlı Türkçesi

7.ve 8. Dönem Dersleri

 Hadis İlimleri ve Usulü

 Tasavvuf

 İslam Sanatları Tarihi

 İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi

 Siyer

 İslam İlimleri bölümünde yer alan seçmeli dersler ise şunlardır:

 Farsça

 Almanca

 İleri İngilizce

 Fıkıh Usulü Metinleri

 Akham Hadisleri Tefsiri

 Kelam Tarihi

 Medya Arapçası

 İslami İlimler Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

 İslami İlimler bölümünün iş imkanları oldukça geniştir. Ders içeriklerinde formasyon eğitimi de yer aldığı için İslami İlimler eğitmenliği yapabilirler. Bunun dışında çalışabilecekleri kurumlar ve yapabilecekleri işler şu şekilde sıralanabilir:

 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği

 Kuran kurslarında eğitmenlik

 Camilerde müezzinlik

 Diyanet İşleri Başkanlığında murakip ve memurluk 

 İslami İlimler Çalışma Alanları Nelerdir?

 İslami İlimler lisans diploması bulunan herkes, İlahiyat Fakültesinden mezun olanların çalıştığı alanlarda meslek sahibi olabilir. Bu mesleklerin başında imamlık ve vaizlik geliyor. Bunun dışında çalışabilecekleri diğer alan devlet okulları ve Diyanet İşleri Başkanlığıdır.

 İslami İlimler Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

 Çankırı Karatekin Üniversitesi

 Kayseri Üniversitesi

 Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

 Bitlis Eren Üniversitesi

 Afyon Kocatepe Üniversitesi

 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

 Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi

 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle