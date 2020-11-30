İslami İlimler Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Bölümün dersleri arasında tefsir, fıkıh ve hadis gibi temel İslami ilimler bulunuyor. Arap Dili ve Edebiyatı bölümünde yer alan bazı dersler de bölümün eğitim programında yer almaktadır.

İslami İlimler Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

İslami İlimler 4 yıllık bir lisans eğitimi programıdır. İlahiyat Fakültesi ile belli başlı benzerlikleri olsa da eğitim programları birbirinden farklıdır. İlahiyat Fakültesinde İslam ile birlikte Hristiyanlık ve Yahudilik gibi dinler de araştırılır. Bu bölümde ise İslam felsefesi, sosyolojisi ve kültürüne dair birçok ders bulunmaktadır.

İslami İlimler Nedir?

İslami ilimler birçok farklı uzmanlık alanını kapsar. Bölümden mezun olanlar fıkıh ya da kelam alanlarında uzmanlaşabilir. Tefsir, meal ve hadis de diğer uzmanlık alanları içerisinde yer almaktadır.

İslami İlimler Bölümünün Amacı Nedir?

İslami İlimler bölümünün amacı öğrencilere İslam dininin temel ilkelerini öğretmektir. Bölümde okuyan öğrencilere İslam hukuk kurallarını kapsayan fıkıh, kelam ve hadis gibi ilimler de öğretilir. Kuran meali ve tefsiri yapan kişi sayısını arttırmak da bölümün temel amaçları arasında yer alıyor.

İslami İlimler Mezunu Ne İş Yapar?

Bölümün mezunları ilköğretim ve lise düzeyindeki okullarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği yapabilir. Üniversitelerde de İslami İlimler öğretmeni olabilen mezunlar, akademik kurumlarda ve araştırma merkezlerinde de çalışabilir.

İslami İlimler Kaç Yıllıktır?

İslami İlimler 4 + 1 olmak üzere 5 yıllıktır. Hazırlık ve 4 yıllık lisans programından sonra İslami İlimler lisans diploması alınır.

İslami İlimler Okumak İçin Ne Gereklidir?

Bu bölümü okumak isteyen öğrenciler 2 sınava girmeli. Bu sınavlardan ilki TYT, ikincisi AYT sınavıdır. İki sınavda da barajı geçenler taban puanlarına ve başarı sıralamasına bakarak tercih yapabilir.

İslami İlimler Öğretimi İngilizce midir?

İslami İlimler öğretim dili Türkçedir. Bazı üniversitelerde ise eğitim Arapça yapılmaktadır. Arapça eğitimi veren üniversiteler şunlardır: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ve Yalova Üniversitesi

İslami İlimler Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

İslami İlimler bölümü SÖZEL puan türü ile öğrenci almaktadır.

İslami İlimler Bölümü Dersleri Nelerdir?

ve 2. Dönem Dersleri

Kuran İlimleri ve Tefsir Usulü

Arapça

İslam Sanatları Tarihi

Kuran Okuma ve Tecvid

Arap Dili ve Belağatı

3.ve 4. Dönem Dersleri

Hadiste Rical ve Metin Tenkidi

Din Psikolojisi

Mantık

İslam Mezhepleri Tarihi

Kelam

Fıkıh

Not: Bölümde okuyan 2. yıl formasyon eğitimi kapsamında Öğretim İlke ve Yöntemleri ile Eğitim Psikolojisi derslerinden sorumludur.

5.ve 6. Dönem Dersleri

İslami Türk Edebiyatı

Dini Musiki

İslam Felsefesi

Hitabet ve Mesleki Uygulama

Osmanlı Türkçesi

7.ve 8. Dönem Dersleri

Hadis İlimleri ve Usulü

Tasavvuf

İslam Sanatları Tarihi

İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi

Siyer

İslam İlimleri bölümünde yer alan seçmeli dersler ise şunlardır:

Farsça

Almanca

İleri İngilizce

Fıkıh Usulü Metinleri

Akham Hadisleri Tefsiri

Kelam Tarihi

Medya Arapçası

İslami İlimler Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

İslami İlimler bölümünün iş imkanları oldukça geniştir. Ders içeriklerinde formasyon eğitimi de yer aldığı için İslami İlimler eğitmenliği yapabilirler. Bunun dışında çalışabilecekleri kurumlar ve yapabilecekleri işler şu şekilde sıralanabilir:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği

Kuran kurslarında eğitmenlik

Camilerde müezzinlik

Diyanet İşleri Başkanlığında murakip ve memurluk

İslami İlimler Çalışma Alanları Nelerdir?

İslami İlimler lisans diploması bulunan herkes, İlahiyat Fakültesinden mezun olanların çalıştığı alanlarda meslek sahibi olabilir. Bu mesleklerin başında imamlık ve vaizlik geliyor. Bunun dışında çalışabilecekleri diğer alan devlet okulları ve Diyanet İşleri Başkanlığıdır.

İslami İlimler Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Çankırı Karatekin Üniversitesi

Kayseri Üniversitesi

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

Bitlis Eren Üniversitesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi