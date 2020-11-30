İslam Ve Din Bilimleri Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

İslam ve din bilimleri bölümü genel olarak basit bir tanım ile İslam ve dinin anlatılması, tarihçesi ve gerektirdikleri gibi konuları incelemektedir. Bu meslek dinimizin daha iyi ve net bir şekilde tanınmasına da yardımcı olmaktadır.

İslam ve Din Bilimleri Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

İslam ve din bilimleri bölümü dinin geçmiş ve gelecek konularını, İslam'ın derinlemesine detaylandırılması ve hakkında bilgi verilmesini sağlamaktadır. Ayrıca ahlak kavramını net bir şekilde açıklayarak öğretmektedir.

İslam ve Din Bilimleri Bölümü Nedir?

İslam ve din bilimleri bölümü inanç, ibadet, yaşayış biçimi, ahlak ve terbiye konularının en net şekilde anlatılmasını, incelenmesini ve araştırılmasını sağlayacak elemanlar ve uzmanlar yetiştiren disiplinli bir bölümdür.

İslam ve Din Bilimleri Bölümünün Amacı Nedir?

İslam ve din bilimleri bölümünün amacı İslam ve din konusunda net açıklamalar ile bilgi aktarımını sağlamak, ahlak kavramını açıklamak, ibadet ve yerine getirmekle yükümlü olunan durumları açıklığa kavuşturmaktır.

İslam ve Din Bilimleri Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

İslam ve din bilimleri bölümü mezunu diyanet görevlisi, eğitim görevlisi, eğitmen, vaiz, imam, din görevlisi ve daha birçok iş imkanları bulunmaktadır.

İslam ve Din Bilimleri Bölümü Kaç Yıllıktır?

İslam ve din bilimleri bölümü 4 yıllık lisans eğitimi verilerek öğretim gösterilmektedir. 4 yıl eğitim 8 yarıyıl dersleri olarak belirlenmektedir. 8 yarıyıl derslerini başarı ile tamamlayan öğrenciler mezun olmaktadır.

İslam ve Din Bilimleri Bölümü Okumak İçin Ne Gereklidir?

İslam ve din bilimleri bölümü okumak için öncelikle İslam'a ve dine ilgili, disiplinli ve iletişime açık olmak gerekmektedir. Üniversite sınavlarının her oturumunda bu bölüme yetecek puanlar alınmalıdır. Yeterli puan alındıktan sonra istenilen üniversite için tercih yapılarak eğitim görülebilmektedir.

İslam ve Din Bilimleri Bölümü Öğretimi İngilizce midir?

İslam ve din bilimleri bölümü öğretimi üniversitelerin eğitim programlarına ve müfredatlarına göre değişkenlik gösterebilmektedir. Bazı üniversitelerde eğitim İngilizce olarak verilirken bazı üniversitelerde ise farklılık olabilmektedir. Tercih yapılırken dikkat edilmesi gereken durumlardan birisidir.

İslam ve Din Bilimleri Bölümü Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

İslam ve din bilimleri bölümünde, YKS sınavının alan ve temel yeterlilik sınavlarından bu bölüm için yeterli puan alınması gerekmektedir. Bu sınavlar başarı ile tamamlandığında tercih yapılarak sonuca ulaşılabilir. İslam ve din bilimleri bölümü sözel puan türü ile öğrenci almakta olup bu puan türüne dikkat edilmelidir.

İslam ve Din Bilimleri Bölümü Dersleri Nelerdir?

İslam ve din bilimi derslerini alacak öğrenciler;

* Hadiste Rical Ve Metin Tenkidi

* Kuran Okuma Ve Tecvid

* Kuran İlimleri Ve Tefsir Usulü

* İslam İnançları Ve Esasları

* Hadis İlimleri Ve Usulü

* Kuran Kıraatine Giriş

* İslami Türk Edebiyatı

* Din Sosyolojisi

* İslam Tarihi

* Siyer

* Hadis

* Tefsir

* Arapça Dili derslerini görerek bu derslerden başarılı olmaları gerekmektedir.

İslam ve Din Bilimleri Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

İslam ve din bilimleri bölümünün iş olanakları, camiler, okullar, diyanet, kuran öğretim görevlisi, kütüphane görevlisi olarak imkanları bulunmaktadır. Kamu kurumları ya da ilgili bakanlıklarda diğer iş imkanlarındandır. En önemlisi ise eğitim kurumlarında din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği de yapabilirler.

İslam ve Din Bilimleri Bölümü Çalışma Alanları Nelerdir?

İslam ve din bilimleri bölümü çalışanları yeterli bilgi, yetenek ve beceriye yatkın olup din ve İslam konularında araştırma ve çalışmalar yapabilmektedir. Bu kişilerin çalışma alanları ise; Çeşitli kütüphaneler, diyanet, kütüphaneler, çeşitli müzeler, öğretmenlik, eğitmenlik ve arşiv gibi yerlerde görev alabilirler.

İslam ve Din Bilimleri Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

* İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

* İstanbul Şehir Üniversitesi

* Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

* İbn Haldun Üniversitesi

* Selçuk Üniversitesi

* İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

* Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

* Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

* İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

* Mersin Üniversitesi

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