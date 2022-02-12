İslam medeniyeti nerede kurulmuştur? Özellikleri nelerdir? İslam uygarlığı çevresinde gelişen ilk eserler

İslam Medeniyeti, çeşitli nedenler ile ortaya çıkmış ve hala devam eden bir medeniyet olarak bilinir. Çeşitli İslam terimlerini ve özelliklerini barındıran bir uygarlık olarak tanımlanabilir.
İslam Medeniyeti Nerede Kurulmuştur?
İslam, tek tanrılı bir tanrının inancına sahip olunan bir din olarak bilinir. En yaygın İbrahimi dinleri arasında yer almaktadır. Allah'ın resulü ve elçisi olarak inanılan Muhammed, aracı olması ile birlikte 7. yüzyıl civarında ortaya çıkmış olan bir inanış olarak bilinir. Yaklaşık olarak 610 yılında ortaya çıkmıştır ve çıktıktan sonra yayılma göstermiştir. Dünya genelinde en fazla nüfusu olan Hristiyanlıktan sonra Müslümanlık dini sıralamayı alır. Muhammed, İslam dinini yayan bir elçi olarak kabul edilir. İslam Devleti'ni bu sayede kurmuştur. Daha sonraki zamanlarda da hanedan ve halife tarafından yönetilen bu devletin zaman geçtikçe bir imparatorluğa doğru dönüştüğü bilinir. Daha sonrasında da bölünme ile meydana gelmiş ve dolayısıyla dünyanın farklı yerlerinde Müslüman devletler meydana gelmiştir.
İslam Medeniyeti Özellikleri Nedir?
Her medeniyet çeşidinde olduğu gibi İslam medeniyetine ait olan bazı özellikler bulunmaktadır. Bahsi geçen İslam medeniyetinin sahip olduğu özellikler şu şekilde sıralanabilir:
7.İslam medeniyeti, geçmişte olan medeniyetlerin insanlık için olan unsurlarını reddetmemiş, aksine kabul etmiştir.
8. İslam medeniyeti, çeşitli kültür ve ırka ait olan ulusların bir arada güzel bir şekilde yaşayabileceği uyumlu bir yaşam tarzı üzerine inşa edilen bir medeniyet olarak bilinir.
İslam Uygarlığı Çerçevesinde Gelişen İlk Eserler Nelerdir?
İslam uygarlığında, her uygarlık ve medeniyette olduğu gibi çeşitli olaylar ya da ilk denilebilecek durumlar yaşanmıştır. Yaşanan ilklerden biri de ortaya çıkan eserler olarak kabul edilir. İslam uygarlığı etrafında gelişme gösteren ilk eserler şu şekilde sıralanabilir: