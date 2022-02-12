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İslam medeniyeti nerede kurulmuştur? Özellikleri nelerdir? İslam uygarlığı çevresinde gelişen ilk eserler

#İslam Medeniyeti Nerede Kurulmuştur?#Özellikleri#Eserler
İslam medeniyeti nerede kurulmuştur Özellikleri nelerdir İslam uygarlığı çevresinde gelişen ilk eserler

Geçmişten günümüze pek çok medeniyet kurulmuş ve belirli nedenlerden ötürü yok olmuştur. İslamiyet de kurulan medeniyetlerden biridir ancak hala devam eden ve bugünlere kadar devam eden bir medeniyet olarak tanımlanabilir. Her medeniyetin nasıl doğduğu, nasıl ortaya çıktığı ve ne gibi nedenlere bağlı olarak yok olduğuna dair çeşitli bilgiler bulunmaktadır. Geçmişten bugüne kadar İslamiyet'in de hangi nedenlere bağlı olarak yok olduğu, nasıl ortaya çıktığı ve meydana geldiği merak konusu olmuştur. Peki İslam medeniyeti nerede ve nasıl kurulmuştur? İslam medeniyeti özellikleri nelerdir? İslam medeniyeti çerçevesinde gelişmiş olan ilk kitaplar ve eserler hangileridir tüm detayları ile derledik.

 

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İslam Medeniyeti, çeşitli nedenler ile ortaya çıkmış ve hala devam eden bir medeniyet olarak bilinir. Çeşitli İslam terimlerini ve özelliklerini barındıran bir uygarlık olarak tanımlanabilir.

İslam Medeniyeti Nerede Kurulmuştur?

İslam, tek tanrılı bir tanrının inancına sahip olunan bir din olarak bilinir. En yaygın İbrahimi dinleri arasında yer almaktadır. Allah'ın resulü ve elçisi olarak inanılan Muhammed, aracı olması ile birlikte 7. yüzyıl civarında ortaya çıkmış olan bir inanış olarak bilinir. Yaklaşık olarak 610 yılında ortaya çıkmıştır ve çıktıktan sonra yayılma göstermiştir. Dünya genelinde en fazla nüfusu olan Hristiyanlıktan sonra Müslümanlık dini sıralamayı alır. Muhammed, İslam dinini yayan bir elçi olarak kabul edilir. İslam Devleti'ni bu sayede kurmuştur. Daha sonraki zamanlarda da hanedan ve halife tarafından yönetilen bu devletin zaman geçtikçe bir imparatorluğa doğru dönüştüğü bilinir. Daha sonrasında da bölünme ile meydana gelmiş ve dolayısıyla dünyanın farklı yerlerinde Müslüman devletler meydana gelmiştir.

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İslam Medeniyeti Özellikleri Nedir?

Her medeniyet çeşidinde olduğu gibi İslam medeniyetine ait olan bazı özellikler bulunmaktadır. Bahsi geçen İslam medeniyetinin sahip olduğu özellikler şu şekilde sıralanabilir:

  1. Evrensel bir medeniyet olarak tanımlanır. Hem içerikleri hem de kaynağı itibari ile evrensel bir medeniyettir.
  2. İslam medeniyeti içeriğinde her şeyin insan için olduğu kuralı vardır. İnsan merkezli bir medeniyet olarak kabul edilmiştir. Kuran'da dağların ve denizlerin tüm insanların emrine verildiği tanımı yer almaktadır.
  3. İslam medeniyeti, akıl, vahiy ve beş duyu organı uyumu üzerine inşa edilmiş bit medeniyet olarak kabul edilmektedir. Medeniyetin kaynağı, ruhu ve ortaya çıkaranı yönlendiren kişi olarak tanımlanmaktadır.
  4. İslam medeniyeti hukuku içeren ve bunu baz alarak hareket eden bir medeniyettir. Adalet duygusunun yoğun olarak bulunduğu bir medeniyet olarak kabul edilir.
  5. İslam medeniyeti, ilim ve kitap medeniyeti olarak bilinir. İlmin üzerine inşa edilen savunmaları vardır. Buna bağlı olarak ise tarih boyunca din ile ilmin arasındaki kaynaşma ayrılamaz bir bütün olarak ele alınmıştır.
  6. İslam medeniyeti, özgür ve hür iradeye bağlı olan bir medeniyet olarak bilinmektedir. Fikir, inanç ve düşünce hürriyeti gibi konular temel özellikleri olarak kabul edilir.

      7.İslam medeniyeti, geçmişte olan medeniyetlerin insanlık için olan unsurlarını reddetmemiş, aksine kabul etmiştir.

      8. İslam medeniyeti, çeşitli kültür ve ırka ait olan ulusların bir arada güzel bir şekilde yaşayabileceği uyumlu bir yaşam tarzı üzerine inşa edilen bir medeniyet olarak bilinir.

İslam Uygarlığı Çerçevesinde Gelişen İlk Eserler Nelerdir?

İslam uygarlığında, her uygarlık ve medeniyette olduğu gibi çeşitli olaylar ya da ilk denilebilecek durumlar yaşanmıştır. Yaşanan ilklerden biri de ortaya çıkan eserler olarak kabul edilir. İslam uygarlığı etrafında gelişme gösteren ilk eserler şu şekilde sıralanabilir:

  1. Diavnü Lügatit Türk,
  2. Atabetül Hakayık,
  3. Kutadgu Bilig,
  4. Divanı Hikmet olarak sıralanabilir. Bu eserler İslam medeniyeti çevresinde gelişen ilk eserlerdir.

 

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