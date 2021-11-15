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İslam kelime anlamı nedir? İslam sözlük anlamı ve Tdk Türkçe karşılığı

İslam kelime anlamı nedir İslam sözlük anlamı ve Tdk Türkçe karşılığı

İslamiyet dinini açıklamak için sıklıkla kullanılan İslam kelimesi ne anlama gelmektedir. İslam kelimesi nereden gelmekte ve Türk Dil kurumuna göre sözlük anlamı ile Türkçe karşılığı ne olduğu hakkındaki tüm bilgileri sizler için derledik. İslamiyet’i belirtmek için kullanılan İslam kelimesi hangi kelimelerden türemektedir. Güncel olarak kullanıldığında neyi ifade etmek veya açıklamaktadır gibi bilgileri öğrenmek mümkün olmaktadır.

 

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 İslam kelimesi İslamiyet dininin kısaca belirtilmiş hali olduğu gibi kelime manası da İslamiyet ile örtüşen anlamlara gelmektedir. 

 İslam Kelime Anlamı Nedir? 

 İslam kelime kökeni Arapça olan bir kelimedir. İslam kelimesi köken olarak teslimiyet kelimesinden türeyen Allaha teslim olan ve selamete ermek anlamına gelmektedir. Müslüman da İslam olan kişi yani selamete eren Allaha teslim olan ve selamete eren kişi anlamına gelmektedir. İslam olan kişi Allah'ın emirlerine uyan ve peygamberlerini ve diğer imanın şartları yerine getiren kişi denilmektedir. İslamiyet’i kabul eden kişi İslam olan yani Müslüman olan kişi demektir. İslam, Müslüman ve İslamiyet kelimeleri birbiri ile bağlantılı kullanım alanları farklı olan kelimelerdir. Hepsinin ortak noktası ise Allah'a teslimiyet anlamlarını taşımalarıdır. 

 İslam Sözlük Anlamı Nedir? Türk Dil Kurumuna Göre İslam Kelimesinin Türkçe Karşılığı Nedir? 

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 İslam kelime manası olarak Allah'a teslim olan yani inan anlamına gelmektedir. Teslimiyet kelimesi ile selamete uğrayan kelimesi de aynı anlamda birleşmektedir. İslam kelimesi sözlük anlamı ise Hazreti Muhammed'in yaydığı ve Kuran-ı Kerim'de kuralları bulunan din olarak bilinmektedir. 

 Türk Dil kurumuna göre İslam kelimesi Türkçe karşılığı ise İslamiyet dininin kısaca kullanımı olarak bilinmektedir. Hazreti Peygamberin yaydığı İslamiyet dinini benimseyen kişilere Müslüman ve İslam olan kişi denilmektedir. İslam kelime manası olarak Allah'a teslim olan olduğu için İslam kelimesinin karşılığı da İslamiyet’e inanan anlamına gelmektedir. 

 İslam kelimesi Türkçe karşılığı din olarak İslam şeklinde ortaya konuşmaktadır. İslam dini şeklinde kullanılması daha yaygın olan bir kelimedir. Türkçede dinlerin tanımı yapılırken İslam dini, Hristiyanlık, Musevilik gibi dinlerin ayrımı yapılırken de kimi zaman İslamiyet şeklinde kullanılmaktadır. İslam din olarak seçilen ve bu dini seçmenlerin de Müslüman olduğu bir din şeklinde kısaca belirtilebilmektedir.

 

 

 

 

 

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