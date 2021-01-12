İslam Kalkınma Bankası burs verecek

İslam Kalkınma Bankası (İKB), 2021-2022 akademik yılı için burs başvuruları çağrısı yaptı. Son başvuru tarihi 28 Şubat olan burs için alınacak program başvuruları şöyle:

- Lisans burs programı,

- Yüksek lisans burs programı,

- Doktora burs programı,

- Doktora sonrası araştırma programı,

- En az gelişmiş 21 üye ülke için eğitim IsDB-ISFD teknik, mesleki eğitim burs programı,

- En az gelişmiş 21 üye ülke için lisans çalışmaları IsDB-ISFD burs programı.

İKB Burs programına başvuru yapmak isteyenler, başvurularını İKB’nin Burs Portalı (www.isdb.org/scholarships) üzerinden 28 Şubat'a kadar gerçekleştirebilecek. Sadece online başvurular değerlendirmeye alınacak.