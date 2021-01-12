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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 12.01.2021 - 16:14 | Son Güncelleme:

İslam Kalkınma Bankası burs verecek

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İslam Kalkınma Bankası burs verecek
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), İslam Kalkınma Bankası (İKB) tarafından 2021-2022 akademik yılı için lisans, yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası düzeylerde burslar verileceğini açıkladı.

İslam Kalkınma Bankası (İKB), 2021-2022 akademik yılı için burs başvuruları çağrısı yaptı. Son başvuru tarihi 28 Şubat olan burs için alınacak program başvuruları şöyle:
- Lisans burs programı,
- Yüksek lisans burs programı,
- Doktora burs programı,
- Doktora sonrası araştırma programı,
- En az gelişmiş 21 üye ülke için eğitim IsDB-ISFD teknik, mesleki eğitim burs programı,
- En az gelişmiş 21 üye ülke için lisans çalışmaları IsDB-ISFD burs programı.

İKB Burs programına başvuru yapmak isteyenler, başvurularını İKB’nin Burs Portalı (www.isdb.org/scholarships) üzerinden 28 Şubat'a kadar gerçekleştirebilecek. Sadece online başvurular değerlendirmeye alınacak.

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