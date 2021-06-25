Islak İmza Nedir Ve Nasıl Atılır? Islak İmza Nasıl Alınır Ve Taratılır

"Islak imza" terimi, yasal olarak bağlayıcı hale getirmek için bir belgenin basılı bir kopyasına kalem veya mühürle fiziksel bir imza veya farklı bir işaret koyan kişiyi ifade eder.

Islak İmza Nedir?

Bilinen en eski geleneksel ıslak imzalardan birini, tanınmış bir askeri lider ve asil olan El Cid'in izniyle Orta Çağ İspanya'sına dayanmaktadır. İngiltere Parlamentosunun belirli yasal sözleşmeler için ıslak imzalar gerektiren Dolandırıcılık Statüsü adlı bir yasayı kabul ettiği dönemde yüzyıllar boyunca standart haline geldi. Amerikan tarihindeki en ünlü ıslak imzalardan biri, John Hancock tarafından Bağımsızlık Bildirgesi'ne yerleştirilen imzadır. Islak imzalar basılabilir veya el yazısı ile yazılabilir.

Bir kişi sözleşme veya teklif gibi bir belgenin basılı bir kopyasını kalemle doğrudan imzaladığında, ıslak imza uygulamış olur. İmzalar genellikle imzalayanın adının stilize edilmiş el yazısı biçimleridir. Islak imzalar, dünyanın dört bir yanındaki çoğu kişi tarafından belgeleri onaylamanın bir yolu olarak kabul edilir ve her insanın benzersiz bir imzası vardır. İmzaların her bireye özgü olması amaçlanır, bu nedenle daha sonraki bir tarihte onay gerekirse bir belgeyi imzaladıklarının kanıtı olarak hareket eder. Sahteciliği önlemek için belgelerin bir tanık veya noter huzurunda imzalanması gibi ikincil kriterler gerekebilir.

Islak İmza Kullanmanın Avantajları Nelerdir?

Mürekkep kullanmanın faydaları söz konusu olduğunda, ticari işlemde yer alan tüm bireylerin aynı odada bulunması gerektiğidir. Bu, belgenin içeriği açısından daha az kafa karışıklığına neden olabilir ve ayrıca sahte imzaları önler. Islak imzalar daha kişiseldir ve bir müşteriyle daha yakın, daha güvenilir bir bağ kurma fırsatı sunarken, aynı zamanda ilgili tüm taraflara veya şirketlere bir ifade verir. Bu, iş sözleşmesine dahil olan kişilerin türüne bağlı olarak daha iyi bir iş ilişkisi sağlamaya yardımcı olabilir.

Islak İmza Nasıl Atılır?

Bir kişi adını fiziksel bir kağıt belgeye imzalamak için bir kalem veya mühür kullandığında, bunu ıslak imza ile onaylamış olur. Yüzlerce yıldır ıslak imza bağlayıcı bir sözleşmeyi temsil ediyordu ve dolandırıcılığı önlemek için kullanıldı. Günümüzde elektronik imzalar ve kayıtlar, çoğu durumda geleneksel el yazısı imzalar ve kağıt belgelerle aynı ağırlığı ve yasal etkiyi taşıyabilir.

Islak İmza Nasıl Taratılır?

Her insanın kendisine özgü bir yazım tarzı vardır. Bu tarz herhangi bir imzanın taranmasında kişiyi belli eder. Atılan imzadan kalemin tutuluş şeklinden imzayı atan kişinin karakterine kadar her bilgiye ulaşabilmek mümkündür. Kalemi kağıda bastırma şekli, harflerin kullanımı, imzadaki eğriler bir kişi hakkında çok şey anlatır.

Islak İmza Nasıl Alınır?

Konusu ne olursa olsun, herhangi bir sözleşmede karşı taraftan ıslak imza talep ediyorsanız; mutlaka kağıda bir kalem yardımı ile fiziksel olarak yazması gerekmektedir. Bunun için kişiyle birebir görüşmelisiniz. Diğer yandan faks yolu ile de hala uzaktan Islak İmza alma uygulanmaktadır.

Ne Zaman Islak İmza Kullanılır?

Bir belgeyi yasal olarak bağlayıcı hale getirmek için ıslak imza almanız gereken birkaç durum vardır. Ülkemizde Noterin belge imzalayanların kimliğini doğrulaması gerektiğinde ıslak imza gerekebilir. Ayrıca vasiyetler, tröstler, evlat edinmeler, boşanma davaları, mahkeme kararları, tahliyeler ve sigorta yardımlarıyla ilgili belirli belgeler için ıslak imzalar gereklidir. Belge alıcısı ısrar ettiğinde ıslak imzaya da izin vermelisiniz. Eski moda olduğunu düşünseniz bile, bazı insanlar hala bir belgeyi resmi olarak onaylamanın tek yolu olduğunu düşünüyor.