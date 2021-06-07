Islahat nedir? Islahat tanımı ve TDK sözlük anlamı

Islahat, Arapça kökenli bir kelime olan ve düzeltme anlamına sahip bir kelimedir.

Islahat Nedir?

Kişiler iletişim kurarken bazı kişilerin farklı kelimeler kullandığını görebiliyor. Bu kelimeleri duyduğunda veya okuduğunda anlamakta zorluk çekebiliyor. Genellikle bu kelimeler internet üzerinde farklı şekillerde araştırılabiliyor. Islahat kelimesi de bu araştırılan bazı kelimeler arasındadır. Islahat kelimesi, Arapça kökenli bir kelimedir. Arapça dilinden Türkçe diline geçiş yapmış kelimeler arasında yer alıyor. Bu kelime düzeltme anlamında kullanılıyor.

Bilindiği üzere düzeltme kelimesi yaygın olarak kullanılan kelime türlerinden biridir. Her ne kadar ıslahat kelimesi tercih edilmese de, kişiler bu kelimeyi bazı durumlarda duyabiliyor ve okuyabiliyor. Son derece farklı olan bu kelime, Arapça kökenli olması sebebiyle ilgi çekiyor.

Islahat Tanımı Ve TDK Sözlük Anlamı

Islahat kelimesinin anlamını öğrenmek isteyen kişiler TDK sitesine giriş yaparak öğrenebilir. Bu kelimenin TDK'da bir karşılığı bulunuyor. Bu karşılığa ulaşmak isteyen kişiler internet üzerinde araştırmalar yapabiliyor. TDK'ya göre ıslahat kelimesi, düzeltme anlamındadır. Düzeltme olarak kullanılan ıslahat kelimesi, çok yaygın şekilde kullanılmıyor. Islahat kelimesinin kullanımı tamamen kişilere bağlı olarak gelişen bir durum oluyor.