İskonto ne demek? İskonto kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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İtalyanca bir kelime olması ile beraber iskonto sözcüğü günümüzde Türkçede daha çok muhasebe üzerinden ele alınmaktadır. Aynı zamanda birçok farklı alışveriş konusunda da değerlendirildiğini söylemek mümkündür.

İskonto Ne Demek?

İskonto kelimesi birçok değişik sözcük üzerinden ele alınmakta ve ifade edilmektedir.

- İndirim

- Kırdırma

- Senedin saymaca değeri üzerinden yapılan indirim

Özellikle ilk anlamı ile beraber günümüzde daha çok kullanıldığını ifade etmek mümkün.

İskonto Kelimesinin Anlamı Nedir?

Türkçe kullanışı üzerinden iskonto kelimesine bakıldığı vakit bu kelimenin anlamı indirim ya da kırdırma şekilde ifade edilmektedir. Yani herhangi bir ürün ya da hizmet noktasında yapılan indirim ele alınmaktadır.

TDK'ya Göre Sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumu'na göre ele alınan veriler doğrultusunda bu kelimenin anlamı ‘indirim’ şeklinde öne çıkıyor. Tabii bu anlamanın yanı sıra ayrıca kırdırma şeklinde farklı amaçlar altında kullanılmaktadır.