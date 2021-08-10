İşkembe Nasıl Temizlenir Ve Kokusu Nasıl Giderilir? Kolay İşkembe Temizleme Yöntemleri

İşkembe günümüzde sık sık tüketilen ve pişirilen bir besin çeşididir. İşkembenin çok sayıda faydası bulunur. İşkembenin tüketilebilmesi için ilk olarak temizlenmesi gerekir.

İşkembe Nedir?

Dana, koyun ya da inek gibi geviş getirebilen hayvanların midelerinin yapısı, besinleri doğru bir biçimde sindirebilmeleri amacı ile çoklu bir oluşumdan meydana gelir. İşkembe kavramı da bahsedilen hayvanların midelerinde yer alan tüketilebilir nitelikteki kas duvarlarını ifade eder.

İşkembe Neden Temizlenir?

İşkembenin kendi oluşumundan dolayı kaynaklanan kirli bölgesinin yenilmemesi gerekir. Bu sebepten dolayı işkembenin temizlenmesi şarttır. Öncelikle güven duyulan bir kasaptan yeni kesilmiş olan hayvanın işkembesinin alınması gerekir.

İşkembenin yeni kesilmiş ve taze olduğu için daha rahat temizlenebilmesi amacı ile bir gece boyunca buzdolabında bekletilmesi gerekir. İşkembenin içindeki kirli kısmı kendi kendine ayrılır. Daha sonra ise işkembeyi 5 ya da 6 e-defa soğuk suda yıkamak gerekir. Çok daha kolay temizlenebilmesi amacı ile işkembe parçalara ayırılabilir. İşkembe temizliğinin pek çok değişik tekniği bulunur. İşkembe, karbonat yöntemi ile çok basit temizlenebilmektedir.

İşkembe Nasıl Temizlenir?

İşkembenin temizlenmesi için en kolay yöntem karbonat yöntemidir ve şu şekilde anlatılabilir:

İşkembede yer alan bütün yağları ve işkembeyi kapsamayan bütün bölümler ayrılır.

Ayrılan işkembe kaya tuzu ile dikkatlice ovalanır ve sirke ile durulanır.

İşkembenin bütün kiri gidene kadar kaya tuzu ve sirke uygulaması tekrar edilir.

İşkembe yüzeyi keskin bir bıçak aracılığı ile ayrılır. Daha sonra kalan kısmı ise bol su ile yıkanır.

İşkembe Kokusu Nasıl Giderilir?

İşkembe yapmak isteyen kişiler genel olarak işkembeyi temizleme ile birlikte işkembenin kokusundan şikâyetçi olabilirler. İşkembe, karbonat vasıtası ile nasıl kolay bir biçimde temizlenebiliyor ise, elde kalan veya evi kaplayan işkembe kokusu da kolay bir şekilde giderilebilir. Bir kabın içerisinde 4 yemek kaşığı karbonat ile 4 yemek kaşığı su koyulur. Bu karışım ortamda bulunun işkembe kokusunu rahat bir şekilde giderecektir. Elde kalan kokunun giderilebilmesi için de eli, koku gidene kadar bu kabın içinde bekletmek gerekir.