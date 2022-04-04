Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

İskarpin Nedir, Ne Anlama Gelir? İskarpin Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

İskarpin Nedir, Ne Anlama Gelir İskarpin Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Anlamı merak edilen sözcük türleri arasında iskarpin kelimesi de bulunuyor. Sözcük türlerinin taşıdığı farklı anlamlar Türkçe dili için önemli bir konudur. İskarpin kelimesi de bireyler tarafından anlamı detaylı araştırılan bir kelimedir. Bireyler anlamını öğrenmek için internet sitelerine başvurarak inceleme yapabiliyor. İskarpin nedir, ne anlama gelir? İskarpin kelimesinin TDK sözlük anlamı hakkında sizler için detayları derledik.

Haberin Devamı

 Günlük hayatta iskarpin kelimesi pek çok kişinin duyduğu bir kelimedir. İskarpin kelimesinin kullanımı bireylerce görülebiliyor. İskarpin kelimesi Fransızca kökenli olan ve ökçeli anlamına sahip bir sözcüktür. 

 İskarpin Nedir, Ne Anlama Gelir? 

 Televizyonlarda veya gazetelerde yazıların içerisinde bulunan tüm kelimelerin bir anlamı bulunuyor. Bir anlam ifade edebilmek adına kullanılan sözcüklerin birçok çeşidi bulunuyor. Türkçe diline sonradan giren iskarpin kelimesi de, her alanda duyulabilecek bir kelimedir. Anlamı yönünden merak edilen iskarpin sözcüğü Fransızca kökenli olan kelimelerden biridir. İskarpin sözcüğünü duyanlar sözlüklerden yardım alarak anlamını doğru şekilde öğrenmek istiyor. Kullanılan iskarpin kelimesi, konçsuz ayakkabı anlamındadır. 

Haberin Devamı

 İskarpin Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı 

 TDK'da araştırılan sözcüklerden biri de, iskarpin kelimesidir. Anlam yönünden ele alınan iskarpin kelimesi Fransızca kökenli olarak biliniyor. Fransızca kökenli olup ve günümüzde kullanılan bir sözcüktür. Bireylerin araştırdığı iskarpin kelimesinin TDK'da yer alan farklı anlamları bulunuyor. TDK'ya göre, ökçeli ve konçsuz ayakkabı anlamlarıyla kullanılması gereken Fransızca kökenli kelimeler arasında yer alıyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Usta sanatçının kızı sadakatsizlik’le suçlandı

Usta sanatçının kızı 'sadakatsizlik’le suçlandı

#Tuğçe Vargın
Kırmızı halıda aşk öpücüğü

Kırmızı halıda aşk öpücüğü

#Grammy
‘Evim’den Bentley çıktı Sistem nasıl işliyor

‘Evim’den Bentley çıktı! Sistem nasıl işliyor?

#TMSF

BAKMADAN GEÇME!

Usta sanatçının kızı sadakatsizlik’le suçlandı

Usta sanatçının kızı 'sadakatsizlik’le suçlandı

#Tuğçe Vargın
Kırmızı halıda aşk öpücüğü

Kırmızı halıda aşk öpücüğü

#Grammy
‘Evim’den Bentley çıktı Sistem nasıl işliyor

‘Evim’den Bentley çıktı! Sistem nasıl işliyor?

#TMSF