İskarpin Nedir, Ne Anlama Gelir? İskarpin Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Haberin Devamı

Günlük hayatta iskarpin kelimesi pek çok kişinin duyduğu bir kelimedir. İskarpin kelimesinin kullanımı bireylerce görülebiliyor. İskarpin kelimesi Fransızca kökenli olan ve ökçeli anlamına sahip bir sözcüktür.

İskarpin Nedir, Ne Anlama Gelir?

Televizyonlarda veya gazetelerde yazıların içerisinde bulunan tüm kelimelerin bir anlamı bulunuyor. Bir anlam ifade edebilmek adına kullanılan sözcüklerin birçok çeşidi bulunuyor. Türkçe diline sonradan giren iskarpin kelimesi de, her alanda duyulabilecek bir kelimedir. Anlamı yönünden merak edilen iskarpin sözcüğü Fransızca kökenli olan kelimelerden biridir. İskarpin sözcüğünü duyanlar sözlüklerden yardım alarak anlamını doğru şekilde öğrenmek istiyor. Kullanılan iskarpin kelimesi, konçsuz ayakkabı anlamındadır.

Haberin Devamı

İskarpin Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

TDK'da araştırılan sözcüklerden biri de, iskarpin kelimesidir. Anlam yönünden ele alınan iskarpin kelimesi Fransızca kökenli olarak biliniyor. Fransızca kökenli olup ve günümüzde kullanılan bir sözcüktür. Bireylerin araştırdığı iskarpin kelimesinin TDK'da yer alan farklı anlamları bulunuyor. TDK'ya göre, ökçeli ve konçsuz ayakkabı anlamlarıyla kullanılması gereken Fransızca kökenli kelimeler arasında yer alıyor.