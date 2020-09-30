İskandinav ülkeleri nelerdir ve hangileri? İskandinav ülkelerinin isimleri, başkentleri, nüfusları ve para birimleri

İskandinav ülkelerine ''Nordik ülkeleri'' de denir. Refah seviyesi fazlasıyla yüksek olan bu ülkelerde kişi başına düşen milli hasılat da dünya ortalamasının üstündedir. Temel geçim kaynakları arasında ihracat, kış turizmi ve balıkçılık yer alır. Danimarka, Avrupa Birliğine en erken (1973) üye olan İskandinav ülkesidir. Finlandiya ve İsveç 1995 yılında AB'ye girerken, İzlanda ve Norveç' Avrupa Birliğine üye değildir.

İskandinav Ülkeleri Nelerdir ve Hangileri?

1- İsveç:

Resmi Adı: İsveç Krallığı

Yüz ölçümü: 450.295 km

Ortalama Yaşam Süresi: Erkeklerde 80. 5 - Kadınlarda 84.1 .

Not: İsveç, yüz ölçümü bakımından en büyük İskandinav ülkesidir.

2- Norveç:

Resmi Adı: Norveç Krallığı

Yüz ölçümü:385.203. km.

Ortalama Yaşam Süresi: Erkeklerde 80 - Kadınlarda 84

3- İzlanda:

Resmi Adı: İzlanda Cumhuriyeti

Yüz ölçümü: 103.000 km.

Ortalama Yaşam Süresi: Erkeklerde 80 - Kadınlarda 83

4- Finlandiya:

Resmi Adı: Finlandiya Cumhuriyeti

Yüz ölçümü: 338.440 km.

Ortalama Yaşam Süresi: Erkeklerde 78 - Kadınlarda 84

5- Danimarka:

Resmi Adı: Danimarka Krallığı

Yüz ölçümü: 42.933 km.

Ortalama Yaşam Süresi: Erkekler 79.3 - Kadınlarda 83.3

Not: Danimarka, yüz ölçümü bakımından en küçük İskandinavya ülkesidir.

İskandinav Ülkelerinin İsimleri ve Başkentleri

1- İsveç:

Başkenti: Stockholm

İsveç'in başkenti Stockholm toplam 188 kilometre karelik bir alana sahiptir. Ülkenin aynı zamanda en büyük şehri olan başkent yılda 1.5 milyon turist tarafından ziyaret ediliyor. Stockholm'de her yıl düzenlenen en önemli festivaller, Oktoberfest, Klasik Müzik Festivali ve Wira Spalen'dir. Bununla birlikte her yıl Nobel Ödül Töreni de Stockholm'de gerçekleştiriliyor. .

En bilinen yerleri: Stockholm Sarayı - Vasa Müzesi, Stockholm Belediye Binası, Malaren Gölü,

2- Norveç:

Başkenti: Oslo

Nüfusu yaklaşık 685 bin olan Oslo, İskandinavya'nın en kalabalık ve en pahalı şehirlerinden biridir. Oslo'da kültür ve tarih turizmi oldukça gelişmiştir.

En bilinen yerleri: Viking Gemi Müzesi, Karl Johans Caddesi, Astrup Fearnley Sanat Müzesi, The Vigeland Park, Oslo Katedrali, Akershus Kalesi, Kon Tiki Müzesi

3- Danimarka:

Başkenti: Kopenhag

Nüfusu yaklaşık 1 milyon 215 bin olan Kopenhag, hem Danimarka'nın hem de diğer İskandinavya ülkelerinin en kalabalık şehridir. Başkentte en fazla gelişen sektörler limancılık ve ticarettir.

En bilinen yerleri: Küçük Deniz Kızı Heykeli, Christiansborg Sarayı, Bakkent Amusement Parkı, Danimarka Açık Hava Müzesi, Rosenborg Kalesi, Stroget Caddesi, Tivoli Bahçeleri,

4- Finlandiya:

Başkenti: Helsinki

Finlandiya körfezine kıyısı bulunan kentin nüfusu yaklaşık 645 bindir.

En bilinen yerleri: Helsinki Katedrali, Klasma Çağdaş Sanat Müzesi, Seurasaari Açık Hava Müzesi

5- İzlanda:

Başkenti: Reykjavik

Nüfusu yaklaşık 180 bin olan Reykjavik'te balıkçılık ve kış turizmi gelişmiştir.

En bilinen yerleri: Hallgrimskirkja Katedrali, Sun Voyager Buz Heykeli, İzlanda Ulusal Müzesi, Viking Denizcilik Müzesi

İskandinav Ülkelerinin Nüfusları

1- İsveç: 10 Milyon 230 Bin

2- Danimarka: 5 Milyon 810 Bin

3- İzlanda: 365 Bin

4- Finlandiya: 5 Milyon 520 Bin

5- Norveç: 5 milyon 435 Bin

Not: Bu rakamlara en kalabalık İskandinav ülkesi İsveç'tir. Nüfus yoğunluğunun en az olduğu ülke ise İzlanda'dır.

İskandinav Ülkelerinin Para Birimleri

1- İsveç - İsveç Kronu

2- Danimarka - Danimarka Kronu

3- İzlanda - İzlanda Kronu

4- Finlandiya - Euro

5- Norveç - Norveç Kronu