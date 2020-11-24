İşitme Engelliler Öğretmenliği bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

İşitme engelli öğrencilere uygulanacak olan eğitim Milli eğitim Bakanlığınca onaylı öğretmenler tarafından verilir.

İşitme Engelliler Öğretmenliği Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

İşitme Engelliler Öğretmenliği Bölümünde okuyan öğretmenlere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından işaret Dili eğitimi veriliyor. Aynı zamanda dudaktan okuma yöntemleri kullanarak bu öğretmenler öğrencilere, bu dilin nasıl kullanılması gerektiğini öğretiyor.

İşitme Engelliler Öğretmenliği Nedir?

İşitme Engelliler Öğretmenliği bölümü, işitme engelli öğrencilere farklı teknikler kullanarak eğitim verir ve bu dilin nasıl kullanılacağını öğretir. İşitme engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak yöntemler kullanarak insanlarla daha iyi ve daha kolay iletişim kurabilmelerini sağlıyor.

İşitme Engelliler Öğretmenliği Bölümünün Amacı Nedir?

İşitme engelliler öğretmenliği bölümünün amacı, işitme engelli bireylerin topluma kazandırılması, insanlarla kuvvetli bir iletişim kurabilmesi için gerekli yöntemlerin gösterilmesi ve bu bireylerin hayatını kolaylaştıracak bilgilerin öğretilmesini sağlar. Bu bölümden mezun olan kişiler işitme engelli bireylerin sosyal yaşama katılması ve engelli bireylerin tek başına ayakta durabilmesin sağlayacak eğitimin verilmesi amaçlanır.

İşitme Engelliler Öğretmenliği Mezunu Ne İş Yapar?

İşitme engelliler öğretmenliği bölümünden mezun olan kişiler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından izin verilen okullarda işitme engeli olan bireylere dudak okuma ve işaret dili gibi farklı yöntemleri kullanarak eğitim verir. Bu öğretmenlerin, öğrencilerin şefkatle yaklaşmadı ve empati kurabilmesi gerekir. Öğretmenler, uygulanan eğitim çerçevesinde çocuğa özgüven ve kişilik kazandırmayı amaçlıyor.

İşitme Engelliler Öğretmenliği Bölümü Kaç Yıllıktır?

İşitme Engelliler Öğretmenliği Bölümü, 4 yıllık bir lisans programıdır.

İşitme Engelliler Öğretmenliği Okumak için Ne Gereklidir?

bölümü okuyacak kişilerin, işitme engelli bireylerle etkili iletişim kurabilmesi ve onlara hayatlarını kolaylaştıracak bilgiler öğretebilmesi için çeşitli yöntemler kullanabilmesi gerekir. Aynı zamanda bu bölümde okuyacak kişilerin şefkatli birer öğretmen ve empati yeteneği gelişmiş bireyler olması gerekir. Bu bölümü okuyacak kişilerin, işitme engelli bireylerle etkili iletişim kurabilmesi ve onlara hayatlarını kolaylaştıracak bilgiler öğretebilmesi için çeşitli yöntemler kullanabilmesi gerekir.

İşitme Engelliler Öğretmenliği Öğretimi İngilizce midir?

İşitme Engelliler Öğretmenliği Öğretimi Türkçe verilen bir eğitimdir. Bu bölümde okumak isteyen kişilere bazı Üniversiteler hazırlık sınıfı okutuyor.

İşitme Engelliler Öğretmenliği Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor

İşitme Engelliler Öğretmenliği bölümünde okumak isteyen öğrenciler, TYT, YKS ve AYT sınavlarından yeterli puan almanı gerekir. Sınavın birinci oturumu olan TYT sınavından 150 puan ve üzeri alan kişiler, sınavın ikinci oturumu olan YKS ve AYT sınavlarına da girmeye hak kazanır.

İşitme Engelliler Öğretmenliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Eğitime Giriş

Öğrenme Güçlüğü ve Özel Yetenek

İşitme ve Görme Yetersizliği

Türk Eğitim Tarihi

Özel Eğitim

Eğitim Sosyolojisi

Çocuk Gelişimi

Eğitim Felsefesi

Erken Çocuklukta Özel Eğitim

Özel Eğitimde Değerlendirme

Uygulamalı Davranış Analizi

Özel Eğitimde Okuma-Yazma Öğretimi

Özel Eğitimde Sosyal Uyum Becerilerinin Öğretimi

Özel Eğitimde Bütünleştirme

Özel Eğitimde Aile Eğitimi

Dil ve İletişim Becerilerinin Desteklenmesi

Öğretim İlke ve Yöntemleri

Bireyselleştirilmiş Eğitim ve Geçiş Planlarının Hazırlanması

Braille Okuma-Yazma

İşitme Engelliler Öğretmenliği Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

İşitme engelliler öğretmenleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen eğitim programı kapsamında işaret dili kullanır. Öğrencilere de hem dudak okuma gem de işaret dili teknikleri öğretmeyi amaçlar. Bu öğretmenlerin eğitim için kullandıkları müfredatla belirlenen özel bir takım alet ve malzemeler de bulunur. Görsel araçlar, işitme cihazları özel gerekli araçlar arasında yer alır.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

İşitme engelli öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda ve özel eğitim merkezlerinde görev yapar. Bu öğretmenler özel eğitim kurumlarında ve devlet okullarında sınıf öğretmeni olarak görev yapabilir. Bu kişiler genellikle sınıf ortamında görev yapar.

İşitme Engelliler Öğretmenliği Bölümü Çalışma Alanları Nelerdir?

İşitme Engelliler Öğretmenliği bölümünden mezun olan kişiler genellikle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okullarında ve özel okullarda da görev yapar.

İşitme Engelliler Öğretmenliği Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)