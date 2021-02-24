Isıracak İt Dişini Göstermez atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Isıracak it dişini göstermez atasözü bir insanın altı dolu olmayan boş sözler veya tehditler sonucunda eyleme geçemeyeceğini, hiçbir şey yapamayacağını anlatmaktadır.

Isıracak İt Dişini Göstermez Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Isıracak it dişini göstermez atasözü günlük hayatta bazı olayları daha anlaşılır hale getirmek için başvurulan bir atasözüdür. Türk Dil Kurumunda anlamı şu şekilde belirtilmiştir: İnsan, kötü bir fiili ulu orta, herkese göstererek veya duyurarak yapmaz. Kötülük etmeye kararlı olan, bunu daha önce açığa vurmaz. Bu nedenle birinin devamlı aleni şekilde yaptıkları tehditler bir sonuç göstermez, içi boştur.

Isıracak İt Dişini Göstermez Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Isıracak it dişini göstermez atasözü günlük hayatta çeşitli cümleler içinde kullanılır. Örneğin: Bırak konuşsun dursun, ısıracak it dişini göstermez.