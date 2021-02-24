İsin Yanına Varan İs Misin Yanına Varan Mis Kokar atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Mis kelimesi ise is kelimesinin tersine güzel koku manasına gelmektedir. İs leke bıraktığı gibi kötü bir koku da yaymaktadır. Ancak mis güzel kokulara verilen ismin genel adıdır.

İsin Yanına Varan İs Misin Yanına Varan Mis Kokar atasözünün anlamı (TDK) nedir?

İsin Yanına Varan İs Misin Yanına Varan Mis Kokar atasözünün anlamı kötü bir kişi ile arkadaşlık edenin kötü biri olacağı bunun aksine iyi bir insan ile arkadaşlık eden kişinin de iyi olacağı anlamına gelmektedir. Son olarak anlamda ise kimin yanında durursa bir kişi o kişiye benzemektedir.

İsin Yanına Varan İs Misin Yanına Varan Mis Kokar atasözünün örnek cümle içinde kullanımı

Bu atasözüne örnek olarak; Kötü bir çocukla arkadaşlık kuran kardeşim gittikçe ona benziyordu.