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HABERLEREğitim Haberleri

İsimleri dersliklerde yaşayacak

#İsimleri Dersliklerde Yaşayacak#Erciyes Dağı#Hilal Sıkar
İsimleri dersliklerde yaşayacak

Erciyes Dağı’ndan dönerken uğradıkları trafik kazasında yaşamını yitiren iki öğrencinin isimleri Erciyes Üniversite’nde yaşatılacak.

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5 Ocak tarihinde kayaktan dönen öğrencileri taşıyan midibüs Kayseri’nin Hacılar İlçesi yakınında yoldan çıkarak devrilmiş, 19 kişinin yaralandığı kazada Erciyes Üniversitesi’nde okuyan Hilal Sıkar ve Kürşad Samet Özçine hayatını kaybetmişti. İki öğrencinin ismi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nde dersliklere verildi.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış alınan kararı Twitter hesabından şöyle duyurdu;

Erciyes Dağı dönüş yolunda yaşanılan elim trafik kazası sonucu hayatlarını kaybeden üniversitemiz öğrencileri Hilal ve Kürşad Samed’in isimleri Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültemiz dersliklerinde yaşayacak. Makamları cennet olsun.”

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#İsimleri Dersliklerde Yaşayacak#Erciyes Dağı#Hilal Sıkar

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