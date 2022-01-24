İsimleri dersliklerde yaşayacak

5 Ocak tarihinde kayaktan dönen öğrencileri taşıyan midibüs Kayseri’nin Hacılar İlçesi yakınında yoldan çıkarak devrilmiş, 19 kişinin yaralandığı kazada Erciyes Üniversitesi’nde okuyan Hilal Sıkar ve Kürşad Samet Özçine hayatını kaybetmişti. İki öğrencinin ismi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nde dersliklere verildi.
Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış alınan kararı Twitter hesabından şöyle duyurdu;
“Erciyes Dağı dönüş yolunda yaşanılan elim trafik kazası sonucu hayatlarını kaybeden üniversitemiz öğrencileri Hilal ve Kürşad Samed’in isimleri Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültemiz dersliklerinde yaşayacak. Makamları cennet olsun.”