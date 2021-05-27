İsim nedir ve nasıl bulunur? İsim türleri (Çeşitleri), özellikleri ve örnekleri konu anlatımı

İnsanların duygu ve düşüncelerini daha iyi anlamak ve birlikte uyum içinde bir yaşam sürdürebilmek için iletişim kurmak çok önemlidir. Bunun için de görebildiğimiz nesnelerin, hissettiğimiz düşüncelerin, kısacası her şeyin bir isme sahip olması gerekir. Eğer bir nesne ya da düşüncenin ismi olmazsa, o şeyi ifade edemez ve anlamlandıramayız. Bu yüzden keşfi henüz yapılmış bir şeye bile ilk olarak isim konulmaktadır. İfadenin kafamızda yaratması gereken bir formu olmalıdır. İsimler bu bağlamda önemli bir unsurdur.

İsim Nedir ve Nasıl Bulunur?

İsim somut veya somut, varlık veya kavramları ifade eden sözcük türüdür. Bir başka deyişle, canlı veya cansız varlıklara, düşüncelere, eylemlere karşılık olarak verilen sözcüğe isim denir. Dilimizde isim ad ve özne ile eş anlamlı bir kelime olarak kullanılır.

Türkçe dilbilgisinde ismi bulabilmek için, cümlenin yüklemine “Ne” ya da “Kimi” soruları yöneltilir. Bu soruya alınan cevap o cümlenin ismi, adı veya öznesi olarak nitelendirilir.

İsim Türleri (Çeşitleri), Özellikleri ve Örnekleri Konu Anlatımı

Birçok isim türü bulunmaktadır, çünkü bunun nedeni isimlerin kendi içerisinde gruplara ayrılarak daha iyi anlamlanmasını sağlamaktır. İsimler kendi içerisinde 3 ana başlığa ayrılır. Bunlar varlıklara verilişine göre isimler, varlıkların sayılarına göre isimler ve varlıkların oluşuna göre isimlerdir.

1- Varlıkların Verilişine Göre İsimler: Özel isimler ve cins (tür) isimlerdir.

Özel İsimler: Evrende eşi benzeri olmayan varlıklara verilen isimdir. Bu isme sahip olan varlıklar genel olarak sonradan isimlendirilmiştir. Çevremizde bu isme milyonlarca örnek vardır. Bunlardan bazıları; Mehmet Akif Ersoy gibi kişi isimleri, Mersin gibi şehir isimleri, Azerbaycan gibi ülke isimleri, Avrupa gibi kıta isimleri, Akdeniz gibi deniz isimleri, İstiklal Marşı gibi şiir isimleri, Müslümanlık gibi din isimleri, Millî Eğitim Bakanlığı gibi kurum isimleri örnek olarak verilebilir. Özel isimlerin ilk harfi daima büyük harfle yazılır ve bu isimlere gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılmalıdır.

Cins (Tür) İsimler: Aynı türden varlıklara verilen isimdir. Lale, gül, papatya gibi çiçek isimleri, şeftali, kebap, ekmek gibi yiyecek isimleri, bir, beş, on gibi sayı isimleri, Öğretmen, asker, mühendis gibi meslek isimleri, sarı, kırmızı, beyaz gibi renk isimleri, anne, dayı, amca gibi akraba isimleri örnek olarak gösterilebilir.

2- Varlıkların Sayılarına Göre İsimler: Tekil, çoğul ve topluluk isimleri olarak ayrılır.

Tekil İsim: Tek bir varlığı karşılayan kelimelere tekil isim denir. Yapıca tekil (topluluk isimleri hariç) olmalıdır. Örneğin; kitap, kalem, bardak, tencere, sandalye…

Çoğul İsim: Yapısı ve anlamıyla birden çok varlığı karşılayan kelimelere denir. Çokluk eki (-ler, -lar) alırlar. Örneğin; Bizler, Ülkeler, Denizler, Gezegenler, Asker…

Topluluk İsmi: Yapısı bakımından tekilmiş gibi görünse de anlamı bakımından çoğul olan kelimelere verilen isimdir. Örneğin; Ordu, Millet, Sürü, Düzine, Küme Orman…

3- Varlıkların Oluşuna Göre İsimler: Somut ve soyut isimler olmak üzere iki türü bulunur.

Somut İsimler: Beş duyu organımızdan en az birini kullanarak algılayabildiğimiz varlıklara verilen isimdir. Örneğin; Yağmur, top, yaprak, defter, kalem, masa, bilgisayar, yazıcı, klavye…

Soyut İsimler: Somut isimlerin tam tersi olarak ifade edilir. Yani beş duyu organımızla algılayamadığımız varlıklara verilen isimlerdir. Öfke, mutluluk, hüzün, Allah, melek, ruh, şeytan, cennet, cehennem, kader, şüphe...