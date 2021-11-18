İsim kelimesinin eş anlamlısı nedir? İsimin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

İsim kelimesiyle örnek cümleler:
1- Bugünkü Türkçe dersinde isim tamlaması konusunu işledik.
2- Kızımız olursa ismini Çağla ya da Çisem koymayı düşünüyoruz.
İsim Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
1- Ad:
Eski Türkçe bir kelime olan ad, hem isim hem de şan şöhret anlamına gelir. Bu kelime birçok deyim ve kalıp ifade de kullanılır. Örnekler: 1- Adından söz ettirmek 2- Adını bile anmamak
2- Esma:
İsim sözcüğünün çoğulu olan esma, Kuran-ı Kerim'de Esma-i Hüsna şeklinde geçer. Esma-i Hüsna, en güzel isimler anlamına gelir.
3- Lakap:
Kişiye yetenekleri ya da fiziksel özellikleri nedeniyle takılan isimlere lakap denir.
İsim Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)
1- Bana yaptığı kötülüklerden sonra onun adını bile anmam.
2- Deneyimli yönetmen çektiği filmlerle adından söz ettirmeye devam ediyor.
3- Dua ederken Allah'ın esma-i hüsnadaki isimlerini de zikretmelisin.
4- Birbirinize küçümseyici lakaplarla seslenmeniz çok ayıp.