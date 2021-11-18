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İsim kelimesinin eş anlamlısı nedir? İsimin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#İsim#Eş Anlamlısı
İsim kelimesinin eş anlamlısı nedir İsimin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Varlıkların çeşitli özelliklerini öne çıkarıp birbirlerinden ayırt edilmesini sağlayan kelimelere isim denir. Dilimize Arapçadan geçen isim sözcüğü birçok birleşik isimde ve kalıplaşmış ifadede terim anlamında kullanılır. Örnekler: 1- İsim yapmak 2- İsim Tamlaması 3- İsimlik. Bu kelime aynı zamanda zat ve kimse anlamına gelir. Örneğin: ''Edebiyatın önde gelen isimlerinden biri.'' İsim kelimesinin eş anlamlısı nedir? İsim kelimesiyle eş anlamlı olan sözcükleri örnek cümlelerle birlikte derledik.

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İsim kelimesiyle örnek cümleler:

 1- Bugünkü Türkçe dersinde isim tamlaması konusunu işledik.

 2- Kızımız olursa ismini Çağla ya da Çisem koymayı düşünüyoruz.

 İsim Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 1- Ad:

 Eski Türkçe bir kelime olan ad, hem isim hem de şan şöhret anlamına gelir. Bu kelime birçok deyim ve kalıp ifade de kullanılır. Örnekler: 1- Adından söz ettirmek 2- Adını bile anmamak

 2- Esma:

 İsim sözcüğünün çoğulu olan esma, Kuran-ı Kerim'de Esma-i Hüsna şeklinde geçer. Esma-i Hüsna, en güzel isimler anlamına gelir.

 3- Lakap:

 Kişiye yetenekleri ya da fiziksel özellikleri nedeniyle takılan isimlere lakap denir.

 İsim Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

 1- Bana yaptığı kötülüklerden sonra onun adını bile anmam.

 2- Deneyimli yönetmen çektiği filmlerle adından söz ettirmeye devam ediyor.

 3- Dua ederken Allah'ın esma-i hüsnadaki isimlerini de zikretmelisin.

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 4- Birbirinize küçümseyici lakaplarla seslenmeniz çok ayıp.

 

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#TDK#İsim#Eş Anlamlısı

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