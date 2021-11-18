İsim kelimesinin eş anlamlısı nedir? İsimin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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İsim kelimesiyle örnek cümleler:

1- Bugünkü Türkçe dersinde isim tamlaması konusunu işledik.

2- Kızımız olursa ismini Çağla ya da Çisem koymayı düşünüyoruz.

İsim Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

1- Ad:

Eski Türkçe bir kelime olan ad, hem isim hem de şan şöhret anlamına gelir. Bu kelime birçok deyim ve kalıp ifade de kullanılır. Örnekler: 1- Adından söz ettirmek 2- Adını bile anmamak

2- Esma:

İsim sözcüğünün çoğulu olan esma, Kuran-ı Kerim'de Esma-i Hüsna şeklinde geçer. Esma-i Hüsna, en güzel isimler anlamına gelir.

3- Lakap:

Kişiye yetenekleri ya da fiziksel özellikleri nedeniyle takılan isimlere lakap denir.

İsim Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

1- Bana yaptığı kötülüklerden sonra onun adını bile anmam.

2- Deneyimli yönetmen çektiği filmlerle adından söz ettirmeye devam ediyor.

3- Dua ederken Allah'ın esma-i hüsnadaki isimlerini de zikretmelisin.

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4- Birbirinize küçümseyici lakaplarla seslenmeniz çok ayıp.