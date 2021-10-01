İsim değiştirme nasıl yapılır ve ne kadar sürer? İsim değiştirme davası nasıl açılır ve ücreti ile görevli mahkeme nedir

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Türk Medeni Kanunu’nun 27. maddesi isim değiştirme hakkını düzenler. Bu maddeye göre sadece haklı sebebin bulunduğu durumlarda isim değiştirme gerçekleştirilebilir.

İsim Değiştirme Nasıl Yapılır?

İsim değiştirme davası prosedürü aynı zamanda genel dava açma prosedürüdür. Dava, haklı sebebinin doğru bir şekilde gösterildiği isim değiştirme dava dilekçesi ile mahkemeye başvurulması ile açılır. Talebin dayandığı haklı sebepler ise, belgelerle kanıtlanabilecekse gerekli belgeler, tanıklarla kanıtlanabilecekse de tanıklar mahkemeye getirilir. İsmin gülünç olması gibi bazı durumlarda da, ispata gerek olmadığı için tanık ya da belgelere gerek kalmadan dava açılarak değiştirilebilir.

Davadan sonra da yapılması gereken bazı işlemler vardır. Bu işlemlerin de zamanında gerçekleştirilmesi gerekir. İsim değiştirme davasında ve sonrasında yaşanan süreçte bir avukat aracılığı ile işlerin görülmesi daha uygun olur.

İsim Değiştirme Ne Kadar Sürer?

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İsim değiştirme davasının ne kadar süreceği mahkemelerin yoğunluğuna göre değişir. Mahkemeler, duruşmalar için 2 ile 4 ay arası süreçte gün verebilir. Evraklarda ya da usuli işlemlerde bir sorun bulunmuyorsa genellikle tek celsede dava sonuçlanır. Bazen emniyete yazılan müzekkerelere geç cevap gelir. Bu gibi durumlarda da ayrıca takibi yapılması gerekir.

Kanun yollarından feragat edilmesi kararın kesinleşmesini hızlandırılabilir. Davadan sonraki süreçte yapılması gereken diğer işlemlere geçilebilir. Davanın daha hızlı sonuçlanabilmesi için bu davalarda deneyimli bir hukuk bürosu ile çalışılması önerilir. Aksi takdirde emniyete yazılan müzekkerenin gelmemesi nedeni ile bile bir kaç duruşma ileri atabilir.

İsim Değiştirme Davası Nasıl Açılır?

İsim değişikliği, kural olarak dava açılarak gerçekleştirilir. Ama Nüfus Hizmetleri Kanunu ek geçici 8. maddesi gereğince bazı durumlarda ve belirli bir süre içinde isim değişikliği Nüfus Müdürlüğüne de yapılabilir. Ama nüfus müdürlüğünde isim değişikliği yapılabilecek haller oldukça sınırlıdır. Sadece belirli bir süre içinde yapılabilir.

Geçici 8. maddeye göre, yazım hatası olan isimler ve düzeltme işareti kullanılmadığı için anlamı değişen isimler nüfus müdürlüğünden değiştirilebilir. Bunun dışında hiçbir nedenle nüfus müdürlüğünden isim değiştirilemez.

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İsim Değiştirme Davası Ücreti ile Görevli Mahkeme Nedir?

İsim değiştirme davasında görevli olan mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi’dir. Yetkili mahkeme ise, davayı açacak kişinin yerleşim yeri ya da nüfusa kayıtlı olduğu yerdir. Yani isim değişikliği talep edecek olan kişi, yerleşim yerindeki ya da nüfusa kayıtlı olduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açabilir. İsim ve soyadı değişikliği için açılacak olan davada, avukata ödenecek vekalet ücreti asliye hukuk mahkemesinde açılacak davalarda belirlenen asgari ücretin altında olamamalıdır. Avukata adına ödenecek olan vekalet ücreti, baro tarafından belirlenen asgari ücret altında olmama koşulu ile tarafların uzlaşması halinde bir ücrete tabidir. Ayrıca dava açarken belli bir harç parası ve gider avansı da ödenir. İsim ya da soy isim değiştirme davalarında ödenen harç, maktu harçtır. Peşin harç ve başvuru harcının dava açılırken yatırılması da zorunludur. Harcın yanı sıra dava türüne göre belli bir miktarda da gider avansı yatırılır. Gider avansı, davada yapılacak olan yazışmalar, tebligatlar nedeni ile yapılacak olan masraflar adına yatırılır.

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İsim değiştirme davasında davacı taraf ismini değiştirmek isteyen kişidir. Davalı taraf ise, nüfus idaresidir. Avukat aracılığı ile açılmayan davalarda yanlış kurum ve kişilere karşı dava açıldığı sıkça görülür. Bu nedenle de maddi ve manevi kayıplar ortaya çıkabilir. İsim değiştirme davasında zamanaşımı süresi bulunmaz. İsmini değiştirmek isteyen kişi hiç bir zamanaşımı ve hak düşürücü süreye maruz kalmadan istediği zaman dava açabilir. Ama isim değişikliğine itirazda 1 yıllık bir zamanaşımı süresi vardır. Karara itiraz etmek isteyen kişi 1 yıl geçmesi sonucunda itiraz hakkını kaybeder.