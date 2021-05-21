Işık nedir ve nasıl yayılır? Işık neden ve ne zaman gereklidir

Elektromanyetik radyasyon olarak tabir edilen ve foton paketlerinin belirli bir doğrultuda hareket etmesi sonucu oluşan kütlesiz enerji türüdür. Göz ile algılanan ışık farklı dalga boyutlarına ve görsel biçimlere sahiptir. Doğada bulunan 7 farklı rengi ile ışık her dönemde yaşam formları için önemli kaynaklar arasında bulunmuştur.

Işık Nedir ve Nasıl Yayılır?

İki farklı şekilde tabir edilebilecek ışık görülebilen ve görülemeyenler olarak öne çıkar. Gündelik yaşamda her zaman karşınıza çıkan doğal ışıklar foton paketlerinin belirli bir yönde hareket etmesi sonucu oluşan doğal enerjidir. Röntgen makineleri, mikrodalga fırınlar ve radyolarda kullanılan türü ise görünemeyen ışık olarak ifade edilir.

Işığın yayılabilmesi için gerekli olan ilk şey belirli bir yerden üretilmesidir. Doğal ışık kaynağı olarak bilinen güneş Samanyolu galaksisi içerisinde bulunan neredeyse bütün gezegenlerin ışık kaynağıdır. Yüzeyinde bulunan sıcaklık ve her zaman meydana gelen reaksiyonlar sayesinde foton paketi olarak bilinen ve dünyaya kadar ulaşan enerjisine ışık ismi verilir. Yani güneş yüzeyinde meydana gelen patlamalar ve reaksiyonlar neticesinde oluşan foton paketleri doğrusal olarak dünyaya yol alır.

Böylelikle ışık yayılarak yaşam formlarının hayatına devam edebilmesi için kaynak olur. Çeşitli yüzeyler ve hatta bazı durumlarda Ay gibi uydular sayesinde yansıma yaparak geceleri de aydınlatmaya devam eder.

Işık Neden ve Ne Zaman Gereklidir?

Beş duyu organından birisi olan görme insanlar ve hayvanlar için oldukça önemlidir. Nitekim bu görme duyusu sayesinde yolunu tayin etme, aranılan nesneleri kolayca bulma, karanlıkta kalan yüzeylerin aydınlanması ve medeniyetin gelişmesine mümkün olur.

Işık ne zaman gereklidir sorusuna verilebilecek en iyi cevap ise bugünün karanlık zamanları olacaktır. Eski zamanlarda insanlar gece olduğunda yeteri kadar ışık kaynağı bulamadığı için ampul, kandil ve daha birçok ışık kaynağını icat etmiştir. Buradan da ışığın ne kadar önemli olduğu kolaylıkla gözlemlenebilir.