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Işık madde midir yoksa cisim midir sorusunu merak eden pek çok insan bu sorunun yanıtını internet üzerinden araştırıyor.

Işık Madde midir ve Maddeyse Nedenleri Nelerdir?

Işık madde midir yoksa değil midir pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Bu konuyu merak eden kişilerin sayısı her geçen gün önemli ölçüde artıyor. Işık, bir maddedir ve cisim değildir. Çünkü eğer ışık bir cisim olsaydı beş duyu organı ile hissedilebilir bir özelliğe sahip olması gerekirdi.

Işığın bir kaynağı vardır. Işık kaynakları ise, hem yapay hem de doğal olmak üzere ikiye ayrılır. Işık, beş duyu organı ile hissedilebilen bir şey olmadığı için bir maddedir. Etrafı aydınlatmaya yarar. Işık kaynağı, insan gözünün cisimleri rahatlıkla görebilmesi için büyük önem taşır.