Isı Yalıtımı Nedir, Nasıl Yapılır? Isı Yalıtımı Nerelerde Kullanılır?

Isı yalıtımı, sıcak ve soğuk dengesini bir arada tutan yalıtım türüdür. Dış ortamdaki havayla, iç ortamın havasını birbirine karıştırmamak için önemlidir.

Isı Yalıtımı Nedir? Nasıl Yapılır?

Sanayi alanında kullanılan enerji üretimi bir amaçtır. Binalarda tercih edilen enerji ise, daha çok ısıtma ve soğutma durumları için gereklidir. Binalardaki konfor ortamlarının oluşabilmesi adına kış aylarında kaybolan ısıların bir ısıtma sistemiyle sağlanması gerekir. Sıcak yaz aylarında kazanılan ısıların iç ortamdan bir soğutma sistemlerine atılması gerekli bir durumdur. Enerjilerin daha verimli kullanılabilmesi adına ısı kazanç ve kayıpların sınırlandırılması gerekiyor.

Binalara yapılacak olan ısı yalıtımları, ısı kazançlarının sınırlandırılmasını sağlıyor. Yapı bileşenlerinde bulunan sıcaklık farklarını azaltma işlemlerine ısı yalıtım adı veriliyor. Isı yalıtımı yaparak binalarda harcanan enerjiler azaltılabilir ve daha konforlu bir yaşam sürdürülebilir. Binaların dış cephe duvarları, tabanları, çatıları, tesisat sistemleri ve cam gibi birçok alanda ısı kaybını önlemek gerekiyor. Isı kaybını önlemek adına yapılan tüm çalışmalara ısı yalıtım ismi veriliyor.

Isı yalıtımları, kapalı ortamda iç sıcaklıkları istenilen seviyeye ayarlamak ve sabit tutmak için gereklidir. Dış ortamın ısılarına karşı yapılan bir işlemdir. İç ve dış ortam sıcaklık farklarını ayrı tutarak, birbirlerine karışmaması sağlanır. Yalıtımın özelliklerinden biri de, yapıyı dış etkenlerden koruma durumudur. Binanın dış etkenlere karşı ömrünü uzatır ve yapı fiziği koşulları altında maliyeti azaltır. Isı yalıtımı yapılmasıyla birlikte, binaların gerekli koruma işlemleri gerçekleştirilir. Yapıların dış ve iç etkenlerden korunması, binanın sağlamlığı açısından da oldukça önemli bir durumdur.

Yalıtım uygulamalarının yapılmasındaki amaçlar çok farklıdır. Taşıyıcı sistem ve yapı bileşenlerini dış etkenlerden korumak gerekir. Isı yalıtım işlemleri, binanın dış etkenlere karşı korunmasına oldukça yardımcı olur. Yapıların dış ve iç etkenlere karşı korunması, yapılacak olan ısı yalıtım ile mümkündür. Yapıların içerisinde insan sağlığı için önem arz eden rahat yaşam şartlarının oluşturulması çok önemlidir. Uzun ömürlü ve dayanıklı binaların oluşması için, ısı yalıtımın önemi oldukça fazladır.

Isı yalıtım yapabilmenin birçok yolu bulunuyor. Isı yalıtım başlığı altında kullanılan çok farklı ısı yalıtım ürünleri bulunuyor. Özellikle ısı yalıtım levhaları, binaların dış cephelerine yapıştırılan ve ısı kaybının önlenmesini sağlayan ürünlerdir. Isı yalıtım levhaları yapıştırıcı harçlarla duvarlara yapıştırılır ve dübellerle sabitlenir. Kullanılan her ısı yalıtımı levhalarının farklı dayanım özelliği bulunuyor. Farklı ürünler tercih edilerek, özel harcıyla ısı yalıtım levhaları dış mekanlarda kullanılabiliyor.

Isı Yalıtım Nerelerde Kullanılır?

Isı yalıtım dış etkenlerden korunmak için yapılan bir yalıtım türüdür. İç mekan ve dış mekan arasındaki ısı farkını sabit tutarak, ısıların birbirine karışmamasını sağlar. Dışardaki soğuk veya sıcak havanın, kapalı alanlara geçmesini engeller. Isı yalıtım, özellikle binalarda çok tercih edilen bir yalıtım türüdür. Tesisatlarda, camlarda, bina dış duvarlarında, çatılarda, döşemelerde ve doğramalarda ısı yalıtımı tercih edilir.

Isı yalıtımının kullanım alanları oldukça zengindir. Bireyler genellikle sıcak ve soğuk hava sorununun yaşandığı bölgeleri tercih eder. Özellikle dış havadan etkilenen kapalı alanlara ısı yalıtım yapılması gerekiyor. Isı yalıtım levhaları, ısı geçirmez özelliğine sahiptir. Kullanılan tüm ısı yalıtım ürünleri, kapalı mekanlarda ısı kaybını önlemek için yapılır.