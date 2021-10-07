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İshak Kuşu Nedir, Nerede Yaşar Ve Ne Yer? İshak Kuşu Sesi Ve Özellikleri

#İshak Kuşu#Kuş
İshak Kuşu Nedir, Nerede Yaşar Ve Ne Yer İshak Kuşu Sesi Ve Özellikleri

Dünyada ve ülkemizde birbirinden güzel ve özel kuş türleri doğayı eşsiz hale getiriyor. Bu kuş türlerini yakından tanımak isteyen yediden yetmiş yediye çok sayıda insan onlara dair yazılan değerli kaynakları ve araştırmaları büyük bir ilgi ile takip ediyor. Merak edilen ve hakkında detaylı bilgiler edinilmek istenen kuş türlerinden birisi de İshak kuşudur. İshak kuşu, Türkiye bulunan en küçük baykuş türüdür. Peki İshak kuşu nedir, nerede yaşar ve ne yer? İshak kuşu sesi ve özellikleri nelerdir tüm detayları ile derledik.

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 İshak kuşu, uzun kulak püskülleri olan küçük bir baykuş türü olarak 20 cm'ye kadar uzunluğu ile ilgi çekici bir kuştur. İshak kuşunun yaşadığı yerleri, beslenme şekillerini, özelliklerini ve efsanesini öğrenen kişilerin bu kuşlara yaklaşımı daha sıcak ve olumlu bir hal almaktadır. Türlerinin korunmasına özen gösterilmesi gereken kuş türleri arasında yer alırlar. İshak kuşları, kulak hotozlarının dışında siyah sürmeli olan göz çevresi ve sarı gözleri ile dikkatleri üzerine çekmektedir.

 İshak Kuşu Nedir?

 İshak kuşu, bir baykuş türü olduğu dışarıdan bakıldığında taşıdığı özellikler itibari ile görsel olarak anlaşılabilen özel küçük bir baykuş cinsidir. Tüyleri farklı tonlarda olabilen İshak kuşu, kahverengi ve boz desenleri ile dikkatleri üzerinde toplar. Kanat açıklıkları ise yaklaşık olarak 47-54 cm olarak ölçülmüştür. Yumurtlama şeklinde üreyen İshak kuşlarının, genellikle ağaç deliklerine 3-6 yumurta bıraktığı bilinmektedir. Bilimsel olarak "Otus Scops" ismi ile tanınan baykuş türleridir. İshak kuşlarının alt kısımları çizgili olup diğer baykuş türlerinden ayırt edici olarak ayaklarında paça bulunmaz.

 İshak Kuşu Nerede Yaşar ve Ne Yer?

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 İshak kuşları; 19-21 santim uzunluğundaki boyları, vücutlarına oranla büyük olan kafa yapıları, kulaklarının uzun kulak püskülleri ile kaplı olması ve kahverengi, boz tonlarındaki tüylerinin dışında yaşama alanları ve beslenme biçimleri ile de merak edilen bir baykuş cinsidir. İshak kuşu ağaçlık alanlarda, parklarda, diğer baykuş türlerinden farklı olarak yerleşim bölgelerinin yakınlarında ve bahçelerde ağaç kovuklarında yaşayan kuşlardır. İshak kuşları Türkiye, Suriye, İsviçre, Avusturya, Rusya, İspanya, Güney Fransa, Batı Almanya, Kıbrıs, İsrail ve Lübnan sınırları içerisinde yaşarlar.

 Geceleri avlanan İshak kuşlarının ne yedikleri de öğrenilmek istenen konular arasındadır. İshak kuşları böcek ve solucan gibi omurgasızlarla beslenir. İshak kuşları, beslenme amacı ile her gün ava çıkan kuşlardır. Genellikle gece vakitleri avlandıkları bilinse de özellikle yavrularını beslemek için gündüzleri de avlanmaya giderler. Gizlendikleri yerden avlarının üzerine uçar ve avlarını pençeleri ile yakalarlar.

 İshak Kuşu Sesi ve Özellikleri

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 İshak kuşuna ilişkin nerede yaşadığı ve ne şekilde beslendiği dışında nasıl bir sese haiz olduğu da merak edilmektedir. Geceleyin sessiz zamanlarda özellikle köy gibi kırsal yerleşim yerlerinde İshak kuşunun sesi rahatlıkla duyulmakta ve diğer kuş türlerinden ayırt edilebilmektedir. İshak kuşunun sesi, insanları duygulandırmaktadır. İshak kuşuna dair efsaneyi bilenlere bu özel kuşun sesi, aşık oldukları ve unutamadıkları kişileri hatırlatmaktadır. Ötme seslerine gelince insan ıslığını andırır. Çiftleşme zamanları erkek ve dişileri karşılıklı olarak ötüşür.

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 İshak kuşu ile ilgili olarak kulaktan kulağa dilden dile zaman içerisinde yayılan bu efsaneye göre İshak kuşunun ilk ceddi sevdasından yanıp tutuşan güzeller güzeli bir kızmış. Allah onu İshak kuşu yapmıştır. Zaman içerisinde bu kuş çoğalmıştır. Bu nedenle bu sevdalı kuşlar, geceleri dışarı çıkar, buğulu gözler ve boğuk bir ses ile sevdiğini arar ve ona "İshak, İshak" diye seslenirmiş.

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