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Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 08.12.2020 - 16:52 | Son Güncelleme:

İSG sınav sonuçları açıklandı

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İSG sınav sonuçları açıklandı
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Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2020-İSG sınav sonuçlarını açıkladı.

ÖSYM tarafından yapılan açıklama şöyle:
"7 Kasım'da  uygulanan 2020 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavının değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilir."

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