İSG sınav sonuçları açıklandı

ÖSYM tarafından yapılan açıklama şöyle:

"7 Kasım'da uygulanan 2020 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavının değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilir."