Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020-İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı, 07 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi.



İSG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖSYM'nin açıkladığı sınav takvimine göre İSG sınav sonuçları 8 Aralık'ta duyurulacak. Sınava katılım gösteren adaylar, T.C kimlik numarası ve aday şifreleriyle sonuçları ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.

İSG soruları ve cevaplarının bu hafta içerisinde yayımlanması bekleniyor.



ADAYLARIN EN AZ 60 PUAN ALMALARI GEREKİYOR



İş Yeri Hekimliği sertifika alanı ile İş Güvenliği Uzmanlığı sertifika alanlarında sınava giren adayların sınavda başarılı sayılabilmeleri için 70 ve üzerinde; Diğer Sağlık Personeli sertifika alanında sınava giren adayların ise sınavda başarılı sayılabilmeleri için 60 ve üzerinde bir puan almaları gerekiyor. Değerlendirme, her sorunun değeri aynı olmak üzere 100 puan üzerinden yapılacak. Adayların doğru cevap sayısı ham puanı olacak.