İSG adayları 10.00’dan sonra sınava alınmayacak
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 30 Mayıs'ta uygulanacak olan İş Sağlığı ve Güvenliği Sınavı (2021-İSG/1) için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
Adayın sınava girebilmesi için sınava giriş belgesini ek olarak fotoğraflı nüfus cüzdanı, T.C Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunlu. Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, kimlik belgesi olarak kabul edilecek.