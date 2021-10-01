İşe iade davası nedir, ne zaman ve nasıl açılır? İşe iade davası açma şartları, süresi ve masrafları

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İş İadesi Davası en kısa tanımıyla bir sebep bulunmadan işten çıkarılan işçinin, işe geri iadesinin yapılmasının istenmesi olarak bilinir.

İşe İade Davası Nedir?

İşe İade Davası, işçi iş sözleşmesinden fesheden işveren olduğu takdirde işe iade talep ederek dava açma hakkına sahip olur. İş Kanunu'nda yer alan 20. maddeye göre işçi işveren tarafından herhangi bir sebep gösterilmeden ya da gösterdiği sebebin bir geçeri bulunmadığı takdirde iade talebinde bulunabilirliği hükmün altında yer alır.

İşveren kişi tarafından yapılan feshin nedeni haklı bir gerekçe ile gösterilmelidir. Açılmış olan davada işveren kişinin haklı bir nedenle olup olmadığına mahkeme karar verecektir. Bu konuyla ilişkili olarak tespit yaptıktan sonra hükmünü kuracaktır. İş İade Davası en uzun süre yaklaşık olarak 1 ay 2 hafta kadar bir sürede açılacaktır. İşçi dava açmaya karar verdiği takdirde kanunda yer alan süreyi kaçırmamaya dikkat edilmemelidir.

İşe İade Davası Ne Zaman Açılır?

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İşe İade Talebi, fesih edilmesinden itibaren 1 ay kadar bir süre içerisinde yapılması gerekmektedir. İş Mahkemesi uyarınca işçi olan kişi dava açmadan önce arabulucu olan kişiye başvuru yapmak zorundadır. Arabulucu olan kişiye başvurmadan önce dava açıldığı takdirde mahkeme tarafından ret kararı verilir.

İşe İade Davası Nasıl Açılır?

Davacı olan kişi usule uygun bir şekilde bir dilekçe hazırlaması gerekir. Bunun yanı sıra süresi geçmeden açtığını kanıtlama amacıyla arabulucu olan kişinin düzenlemiş olduğu tutanağı dava dilekçesine sunmalıdır.

Dava açma amacı ile görevli ve yetkili mahkemenin yer aldığı adliyeye başvuruda bulunulan dava açılırken dava harçlarını ve masraflarını da vezneye yatırması gerekir. Belirtilen tüm bu işlemler hukuki açıdan bilgi ve tecrübe gerektiren işlemler olarak bilinir. Herhangi bir olası hak kaybı yaşamamak için mutlaka bir avukattan hizmet almak gerekir.

İşe İade Davası Açmanın Şartları Nelerdir?

İşe İade Davası her işçi olan kişinin işten çıkarılması ile yapılabilen bir dava değildir. Yani her işçi işten çıktığı zaman işe iade talebi yapıp dava açma hakkına sahip değildir. İş Kanunu ve Yargıtay tarafından bilinen bazı kararlar vardır ve bu kararlara bağlı olan şartlara göre hareket edilir. Bu şartlar şu şekilde sıralanabilir: