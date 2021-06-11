İşbirliği nasıl yazılır? TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? İşbirliği yazımı

Bu kelimenin yerine kullanılabilecek kelimelerden bazıları şunlardır:

1- Yardımlaşma 2- Ortaklaşa 3- Hep Birlikte. Osmanlı döneminde ise işbirliği kelimesinin yerine teşrik-i mesai sözcüğü kullanılırdı.

TDK'ya Göre İşbirliği Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Türkçede iki kelimeden oluşan sözcükler iki ayrılır. Eğer kaynaşan kelimelerden birinin ya da her ikisinin de anlamı değişiyorsa, bunlara birleşik isim denir. İki ya da daha fazla sayıda kelimenin oluşturduğu söz gruplarına ise ''tamlama'' adı verilir.

TDK'ya göre iş birliği kelimesinin doğru yazılışı şu şekildedir:

İŞ BİRLİĞİ

Bu kelimenin ayrı yazılmasının nedeni birleşik isim değil tamlama olmasıdır. Türkçe dil bilgisi kurallarına göre tamlamayı oluşturan tüm sözcükler ayrı yazılır.

İŞBİRLİĞİ - Yanlış

Bu kelimeden türetilmiş olan iş birlikçi sözcüğü ise, bir işin sonuçlanmasında yardımcı olan kişi anlamına gelir. İş birlikçi sözcüğü de iş birliği gibi ayrı yazılmalıdır.

Örnek Cümleler

1- Mithat Bey ile iş birliği yapmasaydık daha işin yarısını bile tamamlayamamıştık. Doğru Kullanım

2- Günümüzde herkes işbirliğine açık olmalıdır. Yanlış Kullanım