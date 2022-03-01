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İşbaşı nasıl yazılır? İşbaşı kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır, ayrı mı?

#TDK#Sözlük#İşbaşı Nasıl Yazılır
İşbaşı nasıl yazılır İşbaşı kelimesi TDKya göre bitişik mi yazılır, ayrı mı

Birleşik kelimeler yazılmaya başlandığı zaman çok sık hatalar yapılabiliyor. Bu hatalar iki kelimenin ayrı mı yoksa bitişik şekilde mi yazılacağı yönündeki bilgi yetersizliğinden kaynaklı bir durumdur. Yanlış yazmamak ve kelimenin en doğru yazılış biçimini öğrenmek isteyenler Türk Dil Kurumu'na göz atıyor. İşbaşı nasıl yazılır? İşbaşı kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı detayları ile derledik.

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İşbaşı kelime Türk Dil Kurumu kaynaklarına göre birleşik şekilde yazılması gereken bir sözcük olarak bilinmektedir.

 İşbaşı Nasıl Yazılır?

 En çok kararsız kalınan kelimelerden biri olarak karşımıza çıkan işbaşı birleşik bir sözcüktür. İş başı olarak ayrı ayrı şekilde bu sözcüğü yazdığınız taktirde hata yapmış olursunuz. Çünkü Türk Dil Kurumu yazım şeklinin işbaşı yani birleşik bir halde şekilde yazılmasının doğru olduğunu söyler. Buna göre bu sözcükleri yazmaya başladığınız zaman bitişik bir halde yazmaya mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor.

 İşbaşı Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi Yazılır Ayrı mı?

 İşbaşı kelimesi TDK'ya göre ayrı değil birleşik şekilde yazılması gereken bir kelimedir. İki sözcüğün bir araya getirilip birleşik haliyle kullanılma şekli vardır. Konuşma dilinde sıkça kullandığımız işbaşı kelimesinin yazım şekli de birleşiktir. Bu yüzden dolayıdır ki kelimenin mutlaka cümle içerisinde doğru şekilde kullanımına dikkat edilmesi gerekir. Günümüzde çok fazla yanlış yapılan işbaşı kelimesinin en doğru yazım hali ise ''işbaşı'' olacaktır. İş başı olarak yazarsanız yazım yanlışı olur.

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