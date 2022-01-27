İşbaşı nasıl yazılır? İşbaşı kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

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İş ve baş kelimelerinin içinde yer aldığı diğer sözcükler ve yazılışları şu şekildedir: 1- Başı çekmek 2- İşçi 3- İşlem 4- İş Adamı 5- Başkan 6- Başlangıç 7- Baş Belası

8- Baş Üstüne 9- Başa Baş

İşbaşı Nasıl Yazılır?

Hem yeni bir işe başlama hem de mesai anlamına gelen iş başı kelimesinin doğru yazılışı aşağıdaki gibi:

İŞBAŞI

İşbaşı Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi Yazılır Ayrı mı?

Dil bilgisi kurallarına göre birleşik isimlerin tamamı bitişik yazılır.

İŞBAŞI - Doğru

İŞ BAŞI - Yanlış

Not: Eğer iş kelimesi ek alırsa bu iki sözcük ayrı yazılır. Örneğin ''İşinin başına dön'' cümlesinde iş ve baş birleşik isim değil tamlamadır. Bu nedenle ayrı yazılmaları gerekir.

İşbaşı Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Aylar sonra işbaşı yapacağım hem çok mutlu hem de aşırı heyecanlıyım.

(Doğru Kullanım)

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2- İki gün sonra iş başı yapacağın için mutlu musun?

(Yanlış Kullanım)