İşaret zamiri nedir ve nasıl bulunur? İşaret zamiri örnek cümleleri ile konu anlatımı

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Pek çok farklı kavramı anlatmak yahut da göstermek amaçlı olarak işaret zamiri kullanımı söz konusu olmaktadır. Dil bilgisi bakımından zamirin altında yer alan farklı bir kategori olarak ele alınmaktadır. Belli başlı bazı kelimeler üzerinden kurgulanmış duruma sahip olarak işaret zamiri kullanılması söz konusudur. Özellikle de bilinçli yahut da bilinçsiz olarak gündelik hayatta çok sık kullanılmakta olan dilbilgisi kuralları içerisinde yer aldığı söylenebilir.

İşaret Zamiri Nedir ve Nasıl Bulunur?

Şahıs isimleri haricinde yer almakta olan bütün kavram isimlerin yerini işaret etme durumunda olan dilbilgisi yapısına işaret zamiri denilmektedir. İşaret zamiri iki farklı amaç doğrultusunda genel olarak ele alınmaktadır. Bunlardan bir tanesi daha çok ismin yerini tutmak amaçlı olarak değerlendirilir. Bu sayede de isim kullanmaya gerek olmaksızın ya da arka arkaya gelen cümleler bakımından, daha anlamlı bir etki ortaya koyar. Aynı zamanda pek çok farklı kavramı işaret etmek ve onu göstermek amacıyla da işaret zamiri kullanımı söz konusu olabilmektedir.

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Belli başlı kelimeler ve bu kelimelerin türemiş durumdaki hali üzerinden dilbilgisi kuralları kapsamında işaret zamiri değerlendirilir. Buna göre:

- Bunlar, şunlar, onlar,

- Bu, şu, o,

- Buralar, şuralar, oralar,

- Burası, şurası, orası,

- Bura, şura, ora,

- Öteki, beriki, karşıki,

- Burada, şurada, orada,

- Burayı, şurayı, orayı,

- Buradan, şuradan, oradan,

Bu temel kurallar kapsamı doğrultusunda işaret zamiri amaca uygun olarak cümle içerisinde yahut da tek başına kullanılabilir olmaktadır. Bu sayede içerdiği özellikleri ile birlikte canlı ve cansız tüm varlıkları işaret etmeye, gösterme yahut da yerini tutma gibi amaçlar doğrultusunda değerlendirilme durumu oluşmaktadır.

İşaret Zamiri Örnek Cümleleri İle Konu Anlatımı

İşaret zamiri konusu oldukça önemlidir. Bu bakımdan her birey tarafından iyi anlaşılması gerekliliği olan konular arasında yerini almaktadır. Bunun sağlanabilir olması için ise örnek cümleler üzerinden işaret zamirini çok daha etkili bir biçimde anlatmak mümkün olmaktadır. Bu sayede hangi durumlarda ve ne şekilde kullanıldığına bakılarak, uygun bir biçimde işaret zamirini ele alma olanağı doğacaktır.

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İşaret zamirinin cümle içinde kullanım örnekleri:

- ‘’Bu gerçekten de çok hoş bir lezzete sahip.’’ (Bu = Kek )

- ‘’Şunları bir yenseler başka da hiç bir şey istemiyorum.’’ (Şunlar = Basketbol takımı)

- ‘’En önemli yazarlar burada yaşamaktadır.’’ (Burada = İstanbul)

- ‘’Karşıki çok daha pahalıya benziyor.’’ (Karşıki = Ev)

Bu şekilde herhangi bir ismin yahut da kavramın yerini tutmak suretiyle onu anlatmak, göstermek, amaçlı olarak işaret zamiri konulmaktadır. Fakat aynı zamanda belli başlı olan bazı noktalara dikkat etmek gerekliliği söz konusudur.

İşaret zamiri isim tamlaması olarak kullanılır.

Örnek:

- ‘’Onun şapkası çok hoş.’’

Hem kişi hem de işaret zamiri olarak ‘’O" ya dikkat edilmelidir.

Örnek:

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- ‘’O, gerçekten oldukça yetenekli bir insan’’

- ‘’O, son derece özel olan malzemelerden bir tanesidir.’’

- ‘’bu’ ve ‘şu’ zamirleri kişi yerine kullanılsa bile her zaman işaret zamiri olarak geçer.

Örnek:

‘’Duvarı şu boyadı.’’

Genel olarak belli başlı bazı noktalara dikkat etmek sureti ile, işaret zamiri kullanılabilmektedir. Bunun beraberinde kurallara bağlı kalınarak işaret zamiriyle birlikte diğer zamirleri ayırmak mümkün olmaktadır.