İşaret zamiri nedir? İşaret zamirleri örnekleri ve cümleleri ile konu anlatımı

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Pek çok farklı kavramı anlatmak yahut da göstermek amaçlı olarak işaret zamiri kullanımı söz konusu olmaktadır. Dil bilgisi bakımından zamirin altında farklı bir kategori olarak ele alınmaktadır. Belli başlı bazı kelimeler üzerinden kurgulanmış olarak işaret zamiri kullanımı söz konusu haldedir. Özellikle de bilinçli yahut da bilinçsiz olarak gündelik yaşamın içerisinde çok sık kullanılan dilbilgisi kuralları arasında kendisine önemli bir yer bulmaktadır.

İşaret Zamiri Nedir?

Kişi isimleri dışında yer almakta olan bütün kavram isimlerin yerini işaret eden niteliğe sahip olan dilbilgisi yapısına işaret zamiri denilmektedir. İşaret zamiri iki farklı amaç doğrultusunda genel olarak ele alınmaktadır. Bunlardan bir tanesi daha çok ismin yerini tutmak amaçlı olarak değerlendirilmektedir.

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Bu sayede de isim kullanmaya gerek kalmadan ya da arka arkaya gelen cümleler bakımından, daha anlamlı bir etki yaratması durumu söz konusu olur. Aynı zamanda pek çok farklı kavramı işaret etmek ve onu göstermek amacı doğrultusunda da işaret zamirinin değerlendirilmesi durumu karşımıza çıkmaktadır.

İşaret Zamirleri Örnekleri ve Cümleleri İle Konu Anlatımı

Türkçe dilindeki belli başlı kelimeler ve bu kelimelerin türemiş hali üzerinden dilbilgisi kuralları kapsamında işaret zamiri olarak değerlendirilmektedir. Buna göre;

- Bu, şu, o,

- Bura, şura, ora,

- Bunlar, şunlar, onlar,

- Burası, şurası, orası,

- Burayı, şurayı, orayı,

- Burada, şurada, orada,

- Buralar, şuralar, oralar,

- Buradan, şuradan, oradan,

- Öteki, beriki, karşıki,

Bu temel kurallar üzerinden işaret zamiri maksada uygun olarak cümle içerisinde yahut da tek başına olarak kullanılabilir olmaktadır. Bu sayede içermekte olduğu özellikleri ile birlikte canlı ve cansız nitelikteki tüm varlıkları işaret etme, gösterme yahut da yerini tutma gibi amaçlar doğrultusunda değerlendirilmesi durumu söz konusu olmaktadır.

Örnek cümleler ile işaret zamiri konu anlatımı:

Örnek cümlelerden yararlanılarak işaret zamirini çok daha etkin bir biçimde anlatmak mümkün olmaktadır. Bu sayede hangi hallerde ve ne şekilde kullanıldığına bakmak suretiyle buna uygun bir biçimde işaret zamirini ele almak mümkün olmaktadır.

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‘’Bu gerçekten de son derece damağa hoş gelen bir lezzete sahip.’’ (Bu = Pasta)

‘’Şunları bir yanılgıya uğratsalar başka bir şey istemiyorum.’’ (Şunlar = Futbol takımı)

‘’Karşıki çok daha pahalı gibi duruyor.’’ (Karşıki = Ev)

‘’En ünlü yazarlar bu şehirde yaşıyor.’’ (Burada = Ankara)

Bu şekilde herhangi bir ismin yahut da kavramın yerini tutmak suretiyle onu göstermek, ifade etmek amaçlı işaret zamiri kullanılmaktadır. Fakat aynı zamanda belli başlı bazı hususlara dikkat edilmesinin gerekliliği söz konusudur.

- İşaret zamiri isim tamlaması olarak kullanılır. ‘’Onun elbisesi çok ama çok güzel.’’

- Hem işaret zamiri hem de kişi zamiri olarak kullanılır. ‘’O’’ dikkat edilmelidir. ‘’O, gerçekten de çok ama çok yetenekli biri’’ ‘’O, en özel ve ilgi çekici malzemelerden bir tanesidir.’’

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- ‘’bu’ ve ‘şu’ zamirleri kişi yerine kullanılıyor olsalar dahi her zaman işaret zamiri olarak geçer. ‘’Evi şu boyadı.’’

Genel olarak belli başlı bazı noktalara dikkat etmek koşuluyla, işaret zamiri kullanılabilmesi durumu söz konusudur. Aynı zamanda kurallara bağlı kalınarak işaret zamiri ile birlikte diğer zamirleri ayırmak mümkün olmaktadır.