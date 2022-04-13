İşaret sıfatı nedir? İşaret sıfatı ile ilgili örnek cümleler ve konu anlatımı

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Cümle içerisinde en çok kullanılan işaret sıfatları şu şekilde sıralanabilir:

1- Bu 2- Şu 3- Şöyle 4- Diğer

İşaret Sıfatı Nedir?

Bir kişinin ya da nesnenin tam olarak nerede olduğunu bildiren kelimelere gösterme sıfatı ya da işaret sıfatı denir. İşaret sıfatları çeşitli kavramlar ve olgular için de kullanılır. Örneğin: ''Bu şartlar altında daha fazla çalışamam'' cümlesinde şartlar, soyut bir kavramdır. Bu kelimeden önce gelen ''bu'' sözcüğü ise cümle içerisinde işaret sıfatı olarak kullanılmıştır.

İşaret Sıfatı ile İlgili Örnek Cümleler

A- BU

1- Bu denli ciddi meseleleri telefonla konuşmak yerine yüz yüze görüşmeliyiz.

2- Bu aralar neler yapıyorsun?

3- İnsan bu zamanda kime güveneceğini gerçekten şaşırıyor.

4- Bu tür fantastik kitaplar okuduğunu bilmiyordum.

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5- Bu mont ve kaşkol sana çok yakışmış.

6- Bu semtte daha önce yaşamış mıydın?

7- Sence bu bina kaç yıllıktır?

8- Bu fotoğraftaki adamı daha önce buralarda gördünüz mü?

B- BÖYLE

1- Böyle afra tafra yapacağını bilseydim onu doğum günü partisine hiç çağırmazdım.

2- Böyle havalarda sandalla denize açılmak ve balık tutmak en büyük hobilerim arasında yer alıyor.

3- Daha önce böyle bir adamla hiç karşılaşmamıştım.

4- Böyle bir fırsat insanın eline her zaman geçmez.

5- Böyle ciddi konuları lütfen ofisinde konuşalım.

C- ŞU

1- Şu giden adamı bir yerlerden tanıyor gibiyim.

2- Şu yalan dünyada kaç günlük ömrümüz kaldığını yalnızca Allah bilir.

3- Şu sıralar sadece yeni yazacağım romanla ilgili araştırmalar yapıyorum.

4- Şu dolapla kitaplığın yerini değiştirmeme yardım eder misin?

5- Şu kalemi uzatır mısın?

D- DİĞER

1- Gideceğimiz yer yolun diğer tarafında kaldı.

2- Kolu bu tarafa değil diğer tarafa çevirmelisin.

3- Bu romanda yarım kalanları diğer kitapta anlatmayı tasarlıyorum.

4- Aradığın eşyalar diğer balkonda olabilir.

5- Sen benim diğer yarımsın.

E- BAŞKA

1- Ben seninle başka bir mesele hakkında konuşmak istiyordum.

2- Köye daha erken gidebileceğimiz başka bir yol yok mu?

3- Başka başka hobiler edinip zihnimi boşaltmak istiyorum.

4- Benden gizli başka biriyle görüştüğünü öğrendim.

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5- Maalesef bizim işimiz başka bahara kaldı.

6- Başka bir tarafa bak ki onu izlediğimizden şüphelenmesin.

F- O

1- O yol çok bozuk olduğu için herkes otobandan gitmeyi tercih ediyor.

2- O saatin aynısını rahmetli Dedem de takıyordu.

3- Bu saatte o tarafa giden bir araç bulman çok zor.

4- O tek katlı evleri yıkıp yerine daha yüksek ve lüks binalar yaptılar.

5- O mağazanın nerede olduğunu hatırlıyor musun?

6- Sana kaç kere o yoldan gitmeyelim dedim.

7- O şehirde hep kötü anılar biriktirdim.

8- Ben meselenin o boyutunu hiç düşünmemiştim.

G- ÖTEKİ

1- Bir dahakine öteki yoldan gidelim.

2- Bana bu kitabı değil öteki kitabı getirmeni söylemiştim.

H- ŞÖYLE

1- Bazen diyorum ki tıpkı çocukluğumdaki gibi şöyle sobalı bir evde yaşasam...

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2- Sana anlatacağım şöyle keyifli bir anım da yok ki.

3- Gel şöyle oturalım da biraz laflayalım.

4- Aslında bana şöyle ucuz ama sağlam bir araba yeter de artar bile.