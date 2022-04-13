İşaret sıfatı nedir? İşaret sıfatı ile ilgili örnek cümleler ve konu anlatımı

Cümle içerisinde en çok kullanılan işaret sıfatları şu şekilde sıralanabilir:
1- Bu 2- Şu 3- Şöyle 4- Diğer
Bir kişinin ya da nesnenin tam olarak nerede olduğunu bildiren kelimelere gösterme sıfatı ya da işaret sıfatı denir. İşaret sıfatları çeşitli kavramlar ve olgular için de kullanılır. Örneğin: ''Bu şartlar altında daha fazla çalışamam'' cümlesinde şartlar, soyut bir kavramdır. Bu kelimeden önce gelen ''bu'' sözcüğü ise cümle içerisinde işaret sıfatı olarak kullanılmıştır.
İşaret Sıfatı ile İlgili Örnek Cümleler
A- BU
1- Bu denli ciddi meseleleri telefonla konuşmak yerine yüz yüze görüşmeliyiz.
2- Bu aralar neler yapıyorsun?
3- İnsan bu zamanda kime güveneceğini gerçekten şaşırıyor.
4- Bu tür fantastik kitaplar okuduğunu bilmiyordum.
5- Bu mont ve kaşkol sana çok yakışmış.
6- Bu semtte daha önce yaşamış mıydın?
7- Sence bu bina kaç yıllıktır?
8- Bu fotoğraftaki adamı daha önce buralarda gördünüz mü?
B- BÖYLE
1- Böyle afra tafra yapacağını bilseydim onu doğum günü partisine hiç çağırmazdım.
2- Böyle havalarda sandalla denize açılmak ve balık tutmak en büyük hobilerim arasında yer alıyor.
3- Daha önce böyle bir adamla hiç karşılaşmamıştım.
4- Böyle bir fırsat insanın eline her zaman geçmez.
5- Böyle ciddi konuları lütfen ofisinde konuşalım.
C- ŞU
1- Şu giden adamı bir yerlerden tanıyor gibiyim.
2- Şu yalan dünyada kaç günlük ömrümüz kaldığını yalnızca Allah bilir.
3- Şu sıralar sadece yeni yazacağım romanla ilgili araştırmalar yapıyorum.
4- Şu dolapla kitaplığın yerini değiştirmeme yardım eder misin?
5- Şu kalemi uzatır mısın?
D- DİĞER
1- Gideceğimiz yer yolun diğer tarafında kaldı.
2- Kolu bu tarafa değil diğer tarafa çevirmelisin.
3- Bu romanda yarım kalanları diğer kitapta anlatmayı tasarlıyorum.
4- Aradığın eşyalar diğer balkonda olabilir.
5- Sen benim diğer yarımsın.
E- BAŞKA
1- Ben seninle başka bir mesele hakkında konuşmak istiyordum.
2- Köye daha erken gidebileceğimiz başka bir yol yok mu?
3- Başka başka hobiler edinip zihnimi boşaltmak istiyorum.
4- Benden gizli başka biriyle görüştüğünü öğrendim.
5- Maalesef bizim işimiz başka bahara kaldı.
6- Başka bir tarafa bak ki onu izlediğimizden şüphelenmesin.
F- O
1- O yol çok bozuk olduğu için herkes otobandan gitmeyi tercih ediyor.
2- O saatin aynısını rahmetli Dedem de takıyordu.
3- Bu saatte o tarafa giden bir araç bulman çok zor.
4- O tek katlı evleri yıkıp yerine daha yüksek ve lüks binalar yaptılar.
5- O mağazanın nerede olduğunu hatırlıyor musun?
6- Sana kaç kere o yoldan gitmeyelim dedim.
7- O şehirde hep kötü anılar biriktirdim.
8- Ben meselenin o boyutunu hiç düşünmemiştim.
G- ÖTEKİ
1- Bir dahakine öteki yoldan gidelim.
2- Bana bu kitabı değil öteki kitabı getirmeni söylemiştim.
H- ŞÖYLE
1- Bazen diyorum ki tıpkı çocukluğumdaki gibi şöyle sobalı bir evde yaşasam...
2- Sana anlatacağım şöyle keyifli bir anım da yok ki.
3- Gel şöyle oturalım da biraz laflayalım.
4- Aslında bana şöyle ucuz ama sağlam bir araba yeter de artar bile.