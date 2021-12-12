İş Yeri Hekimliği Sınavı'nın cevap anahtarları yayınlandı

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 12 Aralık'ta uygulanan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'nın (2021-İSG/2) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10’u yayınlandı.
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Sınava başvuran adaylar Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecekler.