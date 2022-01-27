İş veren nasıl yazılır? İş veren kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

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İşveren kelimesi Türkçe konuşma ve yazı dilinde sık kullanılan bir ifadedir. Dolayısıyla bu kelimenin hem doğru yazımı hem de doğru telaffuz edilmesi son derece önemlidir.

İş Veren Nasıl Yazılır?

Cümlede isim konumunda görev alan işveren kelimesi, yazılı bazı kaynaklarda bitişik bazılarındaysa ayrı yazılmaktadır. Bu noktada kelimenin bazı kaynaklarda yanlış kullanıldığı kabul edilir. Dilimizde sıklıkla kullanılan bu ifadenin yazım kuralına uygun yazılış biçimiyse bitişik olarak kabul edilir.

İş Veren Kelimesi TDK’ya Göre Bitişik mi Yazılır, Ayrı mı?

İşveren sözcüğü kelime anlamıyla patron manası taşımaktadır. Dolayısıyla bu terim en fazla iş yaşamında yer almaktadır. Türkçe kelimelerin doğru yazımı konusunda referans alınabilecek ve güvenilir kabul edilen ilk kaynak TDK’dır. Bu bağlamda, Türk Dil Kurumu Genel Türkçe Sözlüğü içerisinde geçtiği üzere işveren bitişik yazılan bir terimdir. Söz konusu terim herhangi bir yazılı kaynakta ayrı yazıldığında yazım ve imla hatası olarak kabul edilmektedir. Yazı dilinde yapılan yanlışların anlam bakımından eksikliklere neden olduğu kabul edilmektedir. Bu nedenle işveren kelimesini yazarken bu ifadenin bitişik yazıldığı unutulmamalıdır.