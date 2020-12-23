İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanı nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanı olma şartları, maaşları ve iş imkanları

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı, çalışmakta olduğu iş yeri dahilinde kimyasal, fiziksel veya biyolojik faktörlerin neden olduğu sağlık sorunlarını ve yaralanmaları ortadan kaldırmak amacıyla çalışmalara yürütür.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Nedir?

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı, görev almış olduğu iş yeri kapsamında kimyasal, fiziksel yahut biyolojik nitelikteki etkenlerin sebep olduğu hastalık ve yaralanmaları ortaya çıkmasını önlemek adına yahut ortadan kaldırmak doğrultusunda prosedürler geliştirmekle sorumlu olan kişiye denir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Ne İş Yapar?

İş sağlığı ve güvenliği uzmanının yaptığı iş, görev almış olduğu iş yerindeki kimyasal, fiziksel yahut biyolojik nitelikteki etkenlerin yol açmış olduğu çeşitli sağlık sorunları veya yaralanmaların önlenmesi yahut ortadan kaldırılması için gerekli olan prosedürler geliştirmektir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur?

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı olmak isteyen bireyleri bir eğitim süreci beklemektedir. Bunun için ise, eğitim veren meslek yüksekokullarının İş sağlığı ve güvenliği ön lisans programlarından yahut dört yıllık süreç boyunca eğitim veren üniversitelerin Mühendislik fakültelerinden başarı elde ederek mezun olmak gerekliliği söz konusudur.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Olma Şartları Nelerdir?

Kişinin iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olarak mesleğini icra edebilmesi için gerekli olan bazı şartlara uygun nitelikte olması gerekmektedir. Bu doğrultusunda kişinin uygunluk göstermesi gereken şartlar;

- iş güvenliği yetki belgesine sahip olmak,

- Karşı karşıya kaldığı sorunlara yönelik olarak etkili çözümler üretebilme becerisine sahip olmak,

- Ekip çalışmasına uyum sağlama konusunda yatkınlığa sahip olmak,

- Çoklu iş tanımlarını önceliklendirebilme becerisine sahip olmak,

- Detay odaklı çalışma kabiliyetine sahip olmak,

- MS Office programlarını etkin bir biçimde kullanabilir olmak,

- Yoğun strese neden olan durumlar karşısında sakin kalabilme becerisine sahip olmak,

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanının Görevleri Nelerdir?

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı olmanın kişiye yüklemiş olduğu bazı önemli görev ve sorumluluklar bulunmaktadır. Bunlar ise şu şekilde sıralanmaktadır;

- İşçi sağlığı yahut güvenliğine tehdit oluşturan çalışmaları askıya almak,

- Sağlık yahut güvenlik alanların eğitim programları düzenlemek,

- Analiz için toz, gaz ya da diğer potansiyel toksik madde örneklerini almak,

- Gürültü anketleri, sürekli atmosfer izleme, havalandırma araştırmaları yahut asbest yönetimi planları gibi çeşitli hijyen programları geliştirmek ya da sürdürmek,

- Çalışanın sağlığını, konforunu yahut performansını etkileyebilecek egzoz ekipmanı, havalandırma, aydınlatma yahut diğer şartların yeterlilik düzeyi konusunu araştırmak,

- Kazaların sebeplerini tespit etmek yahut ileride bu tür olayların nasıl önlenebileceğini belirlemek üzere etkin çalışmalar yürütmek,

- Acil durum prosedürleri geliştirmek,

- Çalışanları, potansiyel tehlike oluşturan iş yöntemlerinden yahut materyallerinden korumaya yönelik olarak yardımcı olacak tedbirler hayata geçirmek,

- Güvenlik standartlara ve yasal düzenlemelere uygunluğun sağlanması amacıyla iş yeri ortamlarını, ekipmanlarını yahut uygulamalarını incelemek,

- Tehlikeli ortam yahut ekipmanları düzeltici teknikler ortaya koymak amacıyla mühendisler ile iş birliği içerisinde bulunmak,

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Maaşları Ne Kadar?

İş sağlığı ve güvenliği uzmanları için ödenen maaşlar hakkında şu şekilde bilgi verilebilir;

- En Düşük İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Maaşı; 2.420 TL

- En Yüksek İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Maaşı; 5.600 TL

- Ortalama İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Maaşı; 4.000 TL

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı İçin İş İmkanları Nelerdir?

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı olma hakkını kazanmış durumda olan kişiler; kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşlarda çalışma imkanına sahip durumdadır.