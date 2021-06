İş sağlığı ve güvenliği nedir, neden önemlidir? İş sağlığı ve güvenliği kurulu kaç kişiden oluşur?

İş sağlığı ve güvenliği, personellerin risksiz ortamda çalışmasına yardımcı olur.

İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir? Neden Önemlidir?

Her meslek grubunun bazı riskleri bulunuyor. Çalışan personellerin iş yerinde veya iş alanında herhangi bir kaza geçirmesi, iş kazası olarak adlandırılıyor. Personellerin kaza yaşamaması ve en iyi ortamlarda çalışabilmesi adına bazı hizmetler veriliyor. Özellikle iş sağlığı ve güvenliği, bu durumda çok önemli oluyor. İş sağlığı adı altında birçok kanun ve kural bulunuyor. Her iş yeri ve her çalışma alanı bu durumlara uygun olarak hazırlanmalıdır.

Riskli olan ortamları en az risk seviyesine indirmek için yapılması gereken bazı işlemler bulunuyor. Bu işlemler çalışanların en iyi ortamlarda çalışmasına yardımcı oluyor. Özellikle çok riskli olan çalışma alanlarında çok farklı kurallarda uygulanıyor. İş sağlığı ve güvenliği, personellerin çalışma ortamında alınan önlemleri ifade eder. Kişiler herhangi bir kaza yaşamadan, sağlıklı bir şekilde çalışması sağlanıyor. İyi bir çalışma ortamı hazırlanması adına, yürürlükte olan bazı kurallar bulunuyor. İş sağlığı ve güvenliği işlerini yapan kişiler bulunuyor.

İş Güvenliği Uzmanı olarak bilinen bu kişiler, çalışma alanında oluşabilecek riskleri tespit ederek, bu durumların düzeltilmesini sağlıyor. Kişilerin yaşayacağı herhangi bir büyük sorunda, ne yapması gerektiği konusunda bilgilendirme yapıyor. Bu uzmanlar personellere iş sağlığı ve güvenliği hakkında bazı bilgiler veriyor. İş sağlığı ve güvenliği kişilerin herhangi bir kaza yaşamadan güvenli bir şekilde çalışmasına yardımcı oluyor. Oluşabilecek kaza riskleri değerlendirilerek, gerekli olan güvenlik önlemleri alınıyor.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Kaç Kişiden Oluşur?

İş sağlığı ve güvenliği hakkında bilinen bazı bilgiler bulunuyor. Kişiler bu durumları daha detaylı olarak öğrenmek istiyor olabilir. Özellikle iş sağlığı ve güvenliği kurulunun kaç kişiden oluştuğu ve kimlerin yer aldığı merak edilen bilgilerden bazılarıdır. Kurul içerisinde her zaman farklı sayılar görülebiliyor. Yapılan işlere göre bu kişi sayısı arttırabiliyor ve azaltılabiliyor. İş sağlığı ve güvenliği adı altında çalışabilmek için, kişilerin iş güvenliği uzmanı olması gerekiyor.

Uzman olan kişiler iş sağlığı ve güvenliği hakkında gerekli olan işlemleri yapabilir ve personellere gerekli olan bilgilendirmeleri yapabilir. Oldukça riskli durumlar için alınacak önlemler bu kişiler tarafından alınabilir. Herkes iş sağlığı ve güvenliği işleri adı altında hizmet sağlayamıyor. Devlet tarafından üniversite mezunu olan kişiler sadece bu görevi temsil edebiliyor. İş sağlığı ve güvenliği kurulunda kaç kişinin olduğu veya olacağı her zaman değişen bir durumdur.

İşletmelere ve iş alanlarına göre değişiklik gösteren bir durumdur. Bazı iş alanlarına 1 kişi yeterli olabilirken, bazı iş yerlerinde 3 kişi olabiliyor. Bu tamamen risk grubuna ve iş alanı büyüklüğüne göre değişebiliyor. İş güvenlik uzmanları, gerekli olan iş alanlarını inceleyerek raporlama yapıyor. Riskli olan bazı durumlar bulunuyor. Özellikle inşaatlar iş güvenliği konusunda en riskli sınıftadır. Bu nedenden dolayı inşaat alanlarında tecrübeli iş sağlığı ve güvenliği uzmanları bulunur. Bu uzmanlar bazen iki bazen de 3 kişi olabilir. Çok riskli olması nedeniyle kuruldaki kişilerin sayısı arttırılabilir. Herhangi bir sabit kişi sayısı olmadığından, iş alanına göre değişiklik gösterir.