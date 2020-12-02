İş Sağlığı Ve Güvenliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

İş sağlığı ve güvenliği bölümü sağlık, yönetim gibi alanlarda iş sahası ziyaretleri yapacak olan donanımlı personelleri yetiştirir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Tanıtımı Ve Hakkında Bilgi

İş sağlığı ve güvenliği bölümü sağlık, bilim ve hukuk alanında çalışanlara iş sahası ziyaretleri yaparlar. Bunun yanı sıra çalışanları olumsuz etkileyecek fiziksel ve biyolojik tehlikeler araştırılır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?

Çalışma hayatındaki pek çok farklı sektörde çalışanların fiziksel, psikolojik ve biyolojik tehlikelerden uzak durmaları için gerekli denetimler yapılır. İş sağlığı ve güvenliği endüstri deneyimi ile pratik becerileri birleştiren çok disiplinli bir program olarak öne çıkmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümünün Amacı Nedir?

İş sağlığı ve güvenliği bölümünün amacı bu alanda deneyimli ve bilgi sahibi personeller yetiştirmektir. Bu noktada iş güvenliği ve iş sağlığı konusunda bilgiler verilerek öğrencilerin teorik bilgilerini pratik yaparak dengelemeleri sağlanır.

​​​​​​​İş Sağlığı ve Güvenliği Mezunu Ne İş Yapar?

İş sağlığı ve güvenliği bölümünden mezun olan kişiler çalışma ortamlarının mevzuata uyum sağlayıp sağlamadığını inceleyerek gerekli teftişleri yaparlar. Bu teftişlerin yanı sıra kaza incelemeleri de tamamlanır.

​​​​​​​İş Sağlığı ve Güvenliği Kaç Yıllıktır?

Üniversitelerdeki iş sağlığı ve güvenliği bölümünde iki yıllık önlisans eğitimi verilmektedir. Bunun yanı sıra bazı üniversitelerde 4 yıllık lisans eğitimi de verilebilir. Bu bölümden mezun olan kişiler iş sağlığı ve iş güvenliği uzmanı olarak göreve başlarlar.

​​​​​​​İş Sağlığı ve Güvenliği Okumak İçin Ne Gereklidir?

İş sağlığı ve iş güvenliği bölümünde okumak isteyen kişilerin sorumluluk sahibi ve disiplinli olmaları gerekir. İş yeri denetimleri ve kaza analizleri yapabilecek kişiler bu bölümde eğitim görebilir. Bu bölümde okumak isteyen öğrencilerin stres, zorbalık ve yorgunluk gibi durumlar ile de başa çıkabilmeleri gerekir.

​​​​​​​İş Sağlığı ve Güvenliği Öğretimi İngilizce midir?

Türkiye genelinde üniversitelerde bulunan iş sağlığı ve iş güvenliği bölümünün öğretim dili Türkçe olarak belirlenmiştir. Ayrıca bu bölümde okuyan öğrencilere başlangıç seviyesinde İngilizce eğitim verilmektedir.

​​​​​​​İş Sağlığı ve Güvenliği Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Üniversitelerdeki iş sağlığı ve iş güvenliği bölümü Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile öğrenci almaktadır. Bu bölümde okumak isteyen kişiler üniversite sınavında Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler gibi soruları çözerek yeterli puanları alabilirler.

​​​​​​​İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

İş sağlığı ve güvenliği bölümünde makine ve teçhizat, mesleki sorumluluk ve etik, hukuk, bireyler arası iletişim ve iş sağlığı ve güvenliği ilkeleri dersleri verilmektedir. Bu bölümde okuyan öğrenciler ise iş hukuku ve iş sağlığı güvenliği mevzuatı, çevre sağlığı ve güvenliği, iş hayatında bilişim, belge yönetimi, yönetim sistemleri ve risk yönetimi gibi derslerden sorumlu olurlar.

​​​​​​​İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

İş sağlığı ve güvenliği bölümünün iş olanakları oldukça yüksektir. Bu bölümden mezun olan kişiler endüstriyel güvenlik, ergonomi ve madencilik alanlarında çalışabilirler. risk yönetimi ve mesleki hijyen konusunda denetimlerde de bulunabilirler.

​​​​​​​Nerelerde İş Bulabilir Ve Çalışabilir?

İş sağlığı ve güvenliği uzmanları özel sektörde ve devlet sektöründeki alanlarda çalışma imkanına sahip olurlar. Bunun yanı sıra savunma gücü alanlarında, madencilik ve imalat sektöründe çok rahat bir şekilde iş bulabilirler. Özellikle endüstri hizmetlerinde de çeşitli çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarına ihtiyaç duyulur.

​​​​​​​İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışma Alanları Nelerdir?

Günümüzde iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarına çok fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bölümün mezunları birincil sanayi bölgelerinde, kırsal güvenlik alanlarında, hizmet endüstrisinde ve sağlık endüstrisinde çok rahat bir şekilde çalışabilirler.

​​​​​​​İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Türkiye genelinde pek çok iş sağlığı ve güvenliği bölümü olan üniversite bulunmaktadır. Bu üniversiteler arasında Başkent Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi, Işık Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi ve Altınbaş Üniversitesi yer alır. İş sağlığı ve güvenliği bölümünde okumak isteyen kişiler Marmara Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesinde eğitim alabilirler.