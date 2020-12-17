İş Güvenliği Uzmanı nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? İş Güvenliği Uzmanı olma şartları, maaşları ve iş imkanları

İş güvenliği uzmanları, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortam tesis etmekten sorumludur. Bunun için her türlü hizmeti yürütürler.

İş Güvenliği Uzmanı Nedir?

İş güvenliği uzmanı, bir işyerinde işçiler için tehlike oluşturabilecek durumların tespit edilmesi, bildirilmesi ve önlem alınması konularında çalışan kişilere denir. 50 kişi veya üzerinde personel çalıştıran fabrikaların ya da üretim bölümlerinde, mutlaka bir iş güvenliği uzmanı bulundurmaları zorunludur.

İş Güvenliği Uzmanı Ne İş Yapar?

İş güvenliği uzmanı, işyerlerinde her türlü risk tespitini yaparak, işçi için tehlike oluşturabilecek durumların önüne geçer. Bunu aldığı tedbirler ve güvenlik önlemleri ile yapar. Aynı zamanda aldığı bu tedbir ve güvenlik önlemlerinin de düzenli olarak denetimini gerçekleştirir. İş güvenliği uzmanı riskleri belirledikten ve firma sahibine bildirdikten sonra, herhangi bir yapıcı çözüm üretilmiyor ya da önlem alınmıyorsa, bu durum bakanlığa rapor edilir. Eğer bir işyerinde çalışanların hayatını tehdit edecek düzeyde bir tehlike bulunuyorsa, böyle bir durumda iş güvenliği uzmanının işi durdurma yetkisi bulunmaktadır.

İs Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur?

İş güvenliği uzman olmak için üniversitelerin mimarlık ya da fen ve mühendislik fakültelerinden mezun olmak gereklidir. Eğer kişi bu fakültelerin herhangi birinden mezunsa, iş güvenliği uzmanlığı için hazırlanmış olan eğitim programlarına katılabilir. Bu eğitim programları yaklaşık 180 saat uygulamalı ve 40 saat de teorik olarak gerçekleştirilmektedir. Bu eğitim sonunda bakanlık tarafından düzenlenen iş güvenliği uzmanlığı sınavından başarılı olunduğu takdirde iş güvenliği uzmanı olunabilir.

İş Güvenliği Uzmanı Olma Şartları Nelerdir?

İş güvenliği uzmanı olabilmek için öncelikle üniversitelerin gerekli bölümlerinden mezun olmak gerekir. Ardından bakanlığın yetkilendirmiş olduğu eğitim kurumlarından eğitim alınmalı ve bakanlığın gerçekleştiriyor olduğu sınavda başarılı olunmalıdır. Eğer bakanlığın yetkilendirmediği bir kurumdan eğitim alırsanız, sınava girme hakkını kaybedersiniz. Bu yüzden eğitim alacağınız kurumun bakanlık tarafından yetkilendirildiğinden emin olmanız gerekir.

İş Güvenliği Uzmanı Görevleri Nelerdir?

İş güvenliği ile ilgili tehdit oluşturabilecek durumları işverene bildirir.

Eğer işyerinde bir kaza meydana gelmiş ise, bu kazanın nedenlerini araştırır ve kazanın tekrar yaşanmaması için alınması gereken önlemleri belirler.

Bir risk değerlendirilmesi yaparak olası kazaların önüne geçilmesi konusunda gerekli tedbirleri işverenler paylaşır ve bu önlemlerin alınmasını sağlar.

İş güvenliği konusunda işyerinde bulunan makine ve teçhizatın periyodik olarak bakım ve denetimini yapar.

İşyerinin iş güvenliği mevzuatına göre çalışıp çalışmadığının tespiti için gerekli kontrolleri ve denetimleri gerçekleştirir.

İşçileri ve işvereni, iş güvenliğinin nasıl sağlanması gerektiği konularında düzenli olarak bilgilendirir, gerekirse bu konuda eğitim programları düzenler.

İş Güvenliği Uzmanı Maaşları Ne Kadar?

İş güvenliği uzmanları özel sektörde çalıştıklarından maaşları enflasyon oranlarına göre belirlenir. İş güvenliği uzmanları 3500 TL ile 5000 TL arasına maaş almaktadırlar.

İş Güvenliği Uzmanı İçin İş İmkanları Nelerdir?

50 kişiden fazla işçi çalıştıran her kurum aynı zamanda bir iş güvenliği uzmanı da çalıştırmak zorundadır. Bu yüzden iş güvenliği uzmanlarının iş bulma olanakları oldukça fazladır. İş güvenliği merkezleri topluma açık her yerde iş bulabilir. Örneğin, alışveriş merkezleri, okullar, üniversite ve yerleşke gibi alanlar iş güvenliği uzmanlarının çalışma alanlarıdır.