İş güvenliği uzmanı nasıl olunur? İş Sağlığı ve güvenliği uzmanları ne kadar maaş alır, hangi bölümden mezunlar?

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Son dönemlerin en popüler ve ilgi çeken meslekleri arasında iş güvenliği uzmanı gelmektedir. Sektöre bağlı olarak ve yapılacak çalışmaya göre değişik sınıflandırmalar üzerinden iş güvenliği uzmanı olmak mümkün. Saygın ve iyi bir maaş olması ile beraber, belirli koşullar kriterleri tamamlamak bu konuda önemlidir.

İş Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş Sağlığı ve genel müdürlüğünün yetki verdiği Eğitim Kurumları kapsamında, düzenlenmiş olan programlara katılmak gerekmektedir. Genel müdürlük nezdinde yapılacak olan sınavlarda başarılı olan her birey iş güvenliği uzmanı belgesi alma hakkına sahip olur. Bu bağlamda farklı bölümlerden mezun olan birçok kişi bu belgeyi elde etmek için sınava girme hakkına sahiptir. Özellikle son yıllarda ilgi çeken önemli meslek grupları arasında yer aldığını Dile getirmek mümkün.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Ne Kadar Maaş Alır?

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Sertifika üzerinden sınıflandırmaya bağlı olarak iş sağlığı ve güvenliği uzmanları farklı maaşları alır. Bu bağlamda C sınıfı sertifikaya sahip olan kişiler 2500 ile 4000 arasında maaş alırlar. B sınıfı sertifikaya sahip olan kişiler ise 4000 ile 6000 arasında maaş alırlar. A sınıfı sertifika belgesine sahip olan iş sağlığı ve güvenlik uzmanları ise, 9000 TL ile üzeri maaş alma hakkını elde ederler. Özellikle yaptıkları iş ile beraber birçok değişik sektör üzerinden önemli bir yere sahiplerdir. Bu sebepten dolayı yaptıkları iş ile beraber sertifika derecelendirmesi üzerinden maaşları da değişkenlik gösterir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Hangi Bölümden Mezunlar?

En çok merak edilen konular arasında iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının hangi bölümden mezun olduğu geliyor. İlgili bakanlık nezdinde kursa giriş yaparak sertifika almak zorunda olan bireylerin, aynı zamanda belli başlı bazı üniversite bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

- Mühendislik ve Mimarlık fakülteleri

- Fen ve Edebiyat fakülteleri

- Fizik, kimya ve Biyoloji Bölümü mezunları

- Teknik öğretmenler

Genel anlamda yukarıdaki bölümlerden mezun olan her birey yapılacak olan kurs kapsamına girme hakkına sahip olurlar. Tabii bu kursu başarıyla geçmek ve aynı zamanda farklı derecelendirme üzerinden sertifika sahibi olmak büyük öneme sahiptir. Bu sayede C sınıfı ile başlayan sertifika zaman içerisinde B ve hatta A sınıfına kadar yükseltilebilir.

İş Güvenliği Uzmanı Çalışma Alanları

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İş sağlığı ve güvenliği programı çerçevesinde mezun olan birçok kişi, elde etmiş olduğu sertifika ile beraber farklı sektörlerde çalışma imkanı elde eder. Bu bağlamda birçok kurum ve kuruluş ile beraber işletmeler söz konusudur. Aynı zamanda ticaret merkezleri, çok katlı yüksek binalar, üniversite ve yerleşke biçiminde olan okullar, topluma açık merkezler, itfaiyeler, alışveriş merkezleri ve sivil savunma merkezleri gibi birçok farklı yer öne çıkıyor.

İş Güvenliği Uzmanı Ne Yapar?

Herhangi bir işyeri kapsamında fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörlerin sebep olduğu hastalık ve yaralanmaların ortadan kaldırılması için, bunları önlemek amaçlı prosedürleri ele alırlar. Bunları geliştirmekle sorumlu olan iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, özellikle kuruluşun arzu eden kriterlere gelmesini sağlama denetimini gerçekleştirir. Gerekli olan denetimler ile beraber sonuç olumlu yönde dönüyor ise, firma için geçerli not verilir.